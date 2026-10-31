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Στην έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση που είχε με τον Μακάριο Λαζαρίδη, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αναφέρθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι ο συνομιλητής της ξεπέρασε τα όρια του δημόσιου διαλόγου, εμπλέκοντας την οικογένειά της.

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«Απλά όταν αισθάνεσαι ότι σε πνίγει το δίκιο σου ή όταν αισθάνεσαι ότι ο συνομιλητής σου, πόσο μάλλον σε δημόσιο διάλογο, πλέον εργαλειοποιεί τα πάντα. Φαντάζεται και δημιουργεί ψεύτικα γεγονότα, εμπλέκει την οικογένειά σου. Αυτό σε φέρνει, δηλαδή ξεπερνάει πια και το όριο της αντοχής σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου σημείωσε ότι μετά το περιστατικό δέχτηκε μεγάλο αριθμό μηνυμάτων συμπαράστασης, τόσο από γυναίκες όσο και από άνδρες.

«Δέχτηκα χιλιάδες, χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης, όχι απλά από γυναίκες, αλλά και από πάρα πολλούς άντρες. Γιατί τελικά αυτό το φαινόμενο, δηλαδή ο τραμπουκισμός, το bullying, το οποίο δεχόμαστε, το δεχόμαστε όλοι», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα εάν αισθάνθηκε ότι υπέστη bullying κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, απάντησε καταφατικά, τονίζοντας ότι όσα συνέβησαν ξεπέρασαν κάθε όριο.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά το περιστατικό, ούτε κάποια κίνηση από την πλευρά του για να ζητήσει συγγνώμη.

«Δεν ξαναμιλήσαμε έκτοτε. Δεν είχα καμία όχληση», ξεκαθάρισε.

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Κλείνοντας, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι δεν αισθάνεται ντροπή για τη συγκίνησή της μπροστά στις κάμερες.

«Είμαστε άνθρωποι και όταν είσαι άνθρωπος σημαίνει να πει ότι ξέρεις, έχεις όλες τις πτυχές. Σε οδηγεί πολλές φορές και στο να δακρύσεις. Δεν ντρέπομαι για αυτό» κατέληξε η Νάντια Γιαννακοπούλου.

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