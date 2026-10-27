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Η κινητοποίηση της κοινότητας πηγάζει από την αίσθηση πολιτικής περιθωριοποίησης και την επιθυμία διεκδίκησης ενεργού ρόλου στη διακυβέρνηση της χώρας.

Παρά την ιστορική δυσπιστία προς το πολιτικό κατεστημένο, πολλοί Άραβες ψηφοφόροι επέλεξαν να συμμετάσχουν στη δημοκρατική διαδικασία για να μην παραμείνουν στο περιθώριο.

Η στάση της αντιπολίτευσης απέναντι σε ενδεχόμενη συνεργασία με αραβικά κόμματα παραμένει καθοριστική για την αποφυγή περαιτέρω κοινωνικού αποκλεισμού και πολιτικού αδιεξόδου.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, μέχρι και τις τελευταίες ώρες πριν από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέφερε ένα επιχείρημα που έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα στην πολιτική του πορεία: ότι η αυξημένη συμμετοχή των Αράβων πολιτών του Ισραήλ στις εκλογές μπορεί να απειλήσει την παραμονή του στην εξουσία. Αυτή τη φορά, η συμμετοχή τους φαίνεται πράγματι να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Οι Άραβες Ισραηλινοί προσέρχονται στις κάλπες σε αριθμούς που έχουν να καταγραφούν εδώ και δεκαετίες, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης και το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου.

Η τελευταία αντίστοιχη περίπτωση καταγράφηκε το 1999. Τότε, σε μία από τις λίγες εκλογικές αναμετρήσεις στο Ισραήλ κατά τις οποίες ο πρωθυπουργός εκλεγόταν απευθείας από τους πολίτες, οι Άραβες ψηφοφόροι συμμετείχαν μαζικά και στήριξαν σχεδόν ομόφωνα τον Εχούντ Μπάρακ. Η ψήφος τους συνέβαλε στην πρώτη εκλογική ήττα του Νετανιάχου και στην ανάδειξη του Μπάρακ στην πρωθυπουργία. Ο τελευταίος ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός του Ισραήλ που προερχόταν από την Αριστερά.

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Δεκαέξι μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2000, η αστυνομία, επί κυβέρνησης Μπάρακ, άνοιξε πυρ εναντίον Αράβων διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την επίσκεψη του Αριέλ Σαρόν στο Όρος του Ναού, όπου βρίσκεται το τέμενος Αλ Άκσα. Δώδεκα Άραβες πολίτες του Ισραήλ σκοτώθηκαν.

Η εξεταστική επιτροπή Ορ, η οποία διερεύνησε τα γεγονότα, κατέληξε αργότερα στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν σοβαρές αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία και το κράτος αντιμετώπιζαν τους Άραβες πολίτες. Κανένας αστυνομικός δεν κατηγορήθηκε ποινικά για τους θανάτους, εξέλιξη που δεν προκάλεσε έκπληξη στην αραβική κοινότητα.

Τα γεγονότα του Οκτωβρίου του 2000 παραμένουν ένα βαθύ τραύμα στη συλλογική μνήμη των Αράβων Ισραηλινών και συνέβαλαν στην απομάκρυνση πολλών από την ευρύτερη πολιτική ζωή της χώρας. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που ενίσχυσαν την εκλογική αποχή της κοινότητας τα χρόνια που ακολούθησαν. Στις σημερινές εκλογές, ωστόσο, η εικόνα φαίνεται να αλλάζει.

Η μνήμη του Οκτωβρίου του 2000 παραμένει ζωντανή, αλλά οι εξελίξεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, υπό την απερχόμενη κυβέρνηση, έχουν επηρεάσει τη στάση πολλών Αράβων πολιτών. Σύμφωνα με την ανάλυση του άρθρου, η κυβερνητική πολιτική δεν περιορίστηκε στην παραμέληση των αναγκών της αραβικής κοινότητας, αλλά ενίσχυσε το αίσθημα πολιτικής περιθωριοποίησής της.

Ο απερχόμενος κυβερνητικός συνασπισμός επιχείρησε να εφαρμόσει στο εσωτερικό της χώρας πρακτικές και πολιτικές που συνδέονται με την πραγματικότητα της Δυτικής Όχθης, πέρα από την Πράσινη Γραμμή. Παράλληλα, η πολιτική των τελευταίων ετών ενίσχυσε, σύμφωνα με την ανάλυση της Jerusalem Post, την ανησυχία των περίπου δύο εκατομμυρίων Αράβων πολιτών ότι η θέση τους μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω εάν παραμείνουν στο περιθώριο της πολιτικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση ασφάλειας στις αραβικές κοινότητες, όπου η δράση εγκληματικών οργανώσεων και η ανεπαρκής κρατική παρουσία έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Το άρθρο επισημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν αντιμετώπισαν το ζήτημα με την απαιτούμενη προτεραιότητα.

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Την ίδια περίοδο, δημόσιες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις από μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζουν την κυβέρνηση κατηγορήθηκαν για υποκίνηση εναντίον των Αράβων πολιτών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επαγγελματίες και εκπρόσωποι της κοινότητας, μεταξύ των οποίων γιατροί, δημοσιογράφοι, εκλεγμένοι αξιωματούχοι, οδηγοί λεωφορείων και απλοί πολίτες.

Χωρίς αυτές τις εξελίξεις η συμμετοχή των Αράβων στις εκλογές ενδεχομένως να συνέχιζε την πτωτική πορεία των προηγούμενων δεκαετιών. Αντίθετα, η κυβέρνηση που, σύμφωνα με το άρθρο, συνέβαλε περισσότερο στην πολιτική απομάκρυνση της κοινότητας, ενδέχεται τελικά να έχει ενισχύσει την κινητοποίησή της.

Η αυξημένη συμμετοχή δεν σημαίνει απαραίτητα συσπείρωση γύρω από τα αραβικά κόμματα

Μια πρώτη ερμηνεία της υψηλής συμμετοχής θα ήταν ότι οι Άραβες πολίτες συσπειρώθηκαν γύρω από τα κόμματα που τους εκπροσωπούν. Ωστόσο, η ανάλυση υποστηρίζει ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη.

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Το αραβικό πολιτικό κατεστημένο αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις από σημαντικό μέρος της κοινότητας, καθώς θεωρείται από ορισμένους κλειστό, παρωχημένο και αναποτελεσματικό, με περιορισμένη ανανέωση προσώπων και επανάληψη των ίδιων πολιτικών μηνυμάτων. Ορισμένοι Άραβες πολίτες επέλεξαν κόμματα με επικεφαλής Εβραίους πολιτικούς, ενώ αρκετοί από όσους ψήφισαν αραβικούς συνδυασμούς δεν το έκαναν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

Σύμφωνα με την ανάλυση του άρθρου, η κινητοποίηση συνδέεται περισσότερο με την αίσθηση της πολιτικής ιδιότητας του πολίτη και της κοινής ευθύνης για το μέλλον της χώρας. Ανάλογη στάση είχε εκδηλωθεί και τον Οκτώβριο του 2023, όταν Άραβες και Εβραίοι Ισραηλινοί στάθηκαν μαζί σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και οδυνηρή περίοδο για τη χώρα.

Τόσο τότε όσο και σήμερα, η συμμετοχή των Αράβων πολιτών ερμηνεύεται ως μήνυμα ότι θεωρούν πως αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κράτους, είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν τις ευθύνες και τις συνέπειες των εξελίξεων και δεν αποδέχονται τον αποκλεισμό τους από τη διαμόρφωση του μέλλοντός του.

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Για μια κοινότητα που έχει συχνά αντιμετωπιστεί με καχυποψία και έχει χαρακτηριστεί ακόμη και «εσωτερικός εχθρός», η αυξημένη συμμετοχή αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο, μια σαφή ένδειξη πολιτικής διεκδίκησης. Πρόκειται για μια κινητοποίηση που αναπτύσσεται από τη βάση της κοινωνίας, έπειτα από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης από έναν συνασπισμό με ισχυρή παρουσία ακροδεξιών δυνάμεων.

Οι Άραβες ψηφοφόροι και ο ρόλος τους στον σχηματισμό κυβέρνησης

Το 2021, η μοναδική κυβέρνηση που κατάφερε να απομακρύνει τον Νετανιάχου από την εξουσία έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία σχηματίστηκε χάρη στη στήριξη του Ραάμ, ενός αραβικού κόμματος, το οποίο συνέβαλε στην εξασφάλιση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Ήταν η πρώτη φορά που αραβικό κόμμα συμμετείχε σε κυβερνητικό συνασπισμό στο Ισραήλ. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο, η αντιπολίτευση που ανέλαβε τότε την εξουσία δεν αντιμετώπισε στη συνέχεια αυτή τη συνεργασία ως ένα αυτονόητο και θεμιτό στοιχείο της πολιτικής διαδικασίας, αλλά συχνά έδειχνε να απολογείται για την επιλογή της.

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Κατά τη φετινή προεκλογική εκστρατεία, κορυφαία στελέχη της αντιπολίτευσης απέφυγαν ακόμη και να δηλώσουν ξεκάθαρα ότι θα ήταν διατεθειμένα να σχηματίσουν κυβέρνηση με τη συμμετοχή ενός αραβοϊσραηλινού κόμματος.

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Οι Άραβες πολίτες γνωρίζουν ότι η ψήφος τους μπορεί και πάλι να αποδειχθεί καθοριστική για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Παρά τις επιφυλάξεις τους απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τις εμπειρίες του παρελθόντος, προσήλθαν μαζικά στις κάλπες, επιδιώκοντας να διαδραματίσουν ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων.

Το άρθρο αντιμετωπίζει αυτή τη συμμετοχή ως ένδειξη σημαντικής εμπιστοσύνης προς τη δημοκρατική διαδικασία, παρά το γεγονός ότι οι θεσμοί δεν έχουν πάντοτε ανταποκριθεί στις προσδοκίες της αραβικής κοινότητας. Επισημαίνει, παράλληλα, ότι η εμπιστοσύνη αυτή δεν είναι απεριόριστη και δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη στο μέλλον.

Η αντιπολίτευση δεν χρειάζεται να συμφωνεί με κάθε πολιτική θέση ή πρόταση των αραβικών κομμάτων. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, θα πρέπει να δηλώσει με σαφήνεια ότι τουλάχιστον ένα αραβικό κόμμα μπορεί να αποτελέσει αποδεκτό κυβερνητικό εταίρο.

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Μια διαφορετική στάση, προειδοποιεί το άρθρο, θα μπορούσε να ενισχύσει την αίσθηση αποκλεισμού που βιώνουν πολλοί Άραβες πολίτες: ότι η ψήφος τους αναγνωρίζεται όταν εξυπηρετεί τις πολιτικές ανάγκες των άλλων κομμάτων, αλλά η συμμετοχή τους δεν γίνεται αποδεκτή όταν πρόκειται να επηρεάσουν ουσιαστικά τη διακυβέρνηση της χώρας.

Η δυνατότητα συνεργασίας βρίσκεται πλέον μπροστά στην αντιπολίτευση, στην οποία κυριαρχούν τα εβραϊκά κόμματα. Εφόσον επιλέξει να την αξιοποιήσει, θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής πολιτικής πορείας για το Ισραήλ.

Αν, αντίθετα, αποκλείσει εκ νέου τα αραβικά κόμματα από τις κυβερνητικές συνεργασίες, ενδέχεται να ενισχύσει τη δυσπιστία που συνδέεται με τα γεγονότα του Οκτωβρίου του 2000 και να συμβάλει σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Ένα τέτοιο αδιέξοδο θα μπορούσε να ευνοήσει τον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, καθώς θα του έδινε τη δυνατότητα να παραμείνει στην εξουσία.

Το τελικό δίλημμα αφορά τον χαρακτήρα της ισραηλινής δημοκρατίας και τη θέση των Αράβων πολιτών σε αυτήν.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post