Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης και στα ακριτικά νησιά κατά την τρίτη φάση υλοποίησής του προανήγγειλε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ για όσους επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, ενώ στην επόμενη φάση του θα συμπεριληφθούν και τα νησιά.

Advertisement

Advertisement

Αναφερόμενη στη δεύτερη φάση του προγράμματος, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η υπουργός γνωστοποίησε ότι μέσα στα πρώτα δύο 24ωρα από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων κατατέθηκαν συνολικά 1.400 αιτήσεις.

Σύμφωνα με την ίδια, ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων οι Σέρρες, η Καστοριά και το Κιλκίς. Παράλληλα, αιτήσεις έχουν υποβάλει και Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό και εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες κυβερνητικές παροχές και πρωτοβουλίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», το «Ανακαινίζω», η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς, καθώς και η δημιουργία νέων κέντρων υγείας.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του προγράμματος, η υπουργός διευκρίνισε ότι τα διαθέσιμα κονδύλια επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής. Παράλληλα, σημείωσε ότι, σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων, προβλέπεται η ενίσχυση του προϋπολογισμού, καθώς έχει ήδη υπάρξει σχετική συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι εντός της εβδομάδας αναμένεται να δημοσιευθεί ο οδηγός για τη δεύτερη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω».

Ο οδηγός θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, καθώς και για την υποβολή των σχεδίων που αφορούν τις προβλεπόμενες εργασίες και παρεμβάσεις. Σε πρώτη φάση, η διαδικασία θα αφορά τα κλειστά διαμερίσματα, με στόχο να καθοριστούν τα απαραίτητα βήματα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.