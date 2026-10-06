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Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Παράλληλα, όπως ανέφερε η υπουργός μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω».

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10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να μετεγκατασταθούν

«Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγουμε την πλατφόρμα της Μετεγκατάστασης, δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με το 50% του ποσού προκαταβολικά», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως σημείωσε, μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες ξεκινά και η κατάθεση των δικαιολογητικών για το «Ανακαινίζω», προκειμένου οι δικαιούχοι να μπορούν να λάβουν προκαταβολικά το 50% της επιδότησης.

«Συνδέουμε τα στεγαστικά μας εργαλεία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να αξιοποιήσει εκείνο που ανταποκρίνεται στη δική του ανάγκη: να μετακομίσει, να ανακαινίσει το σπίτι του ή να αποκτήσει πρώτη κατοικία», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Σε ποιες περιοχές επεκτείνεται το πρόγραμμα

Μετά τον Έβρο, το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης διευρύνεται και σε δέκα ακόμη περιοχές της χώρας:

Κιλκίς

Φλώρινα

Καστοριά

Δράμα

Πέλλα

Γρεβενά

Κοζάνη

Σέρρες

Ιωάννινα

Θεσπρωτία

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν πολίτες που διαμένουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στο διευρυμένο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης.