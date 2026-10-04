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Ο αγώνας του Κυπέλλου Ισπανίας ανάμεσα στην Ατλέτικο Ουνιόν Γκιμάρ και Σπόρτινγκ Ορταλέζα δεν διεξήχθη, καθώς κουκουλοφόροι με πέτρες και μαχαίρια επιτέθηκαν στο πούλμαν των φιλοξενούμενων (σ.σ. Ορταλέζα).

Παρότι η Ισπανία δεν φημίζεται για τέτοιου είδους περιστατικά η κατάσταση στην Τενερίφη ξέφυγε από τα όρια πριν την αναμέτρηση του Κυπέλλου. Οι παίκτες της Ορταλέζα έμειναν στα αποδυτήρια για πολλή ώρα και αρνήθηκαν να μπουν στο γήπεδο μέχρι να έρθουν στο γήπεδο αξιωματικοί της αστυνομίας για να μην υπάρξει νέα επίθεση από τους κουκουλοφόρους.

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🔴Ultras del Güimar tiran huevos al autobús del @SportingDeHorta antes del partido de previa de Copa del Rey



❌El Sporting de Hortaleza no juega el partido hasta que haya una dotación policial que les permita hacerlo con seguridad



😠NO A LA VIOLENCIApic.twitter.com/XvCxNQzPbG — Tiempo de Juego (@tjcope) October 4, 2026

Η Σπόρτινγκ Ορταλέζα κατήγγειλε ότι τα μέλη της αποστολής δέχτηκαν επίθεση από κουκουλοφόροι οπαδούς των γηπεδούχων που κρατούσαν μαχαίρια στα χέρια και πετούσαν πέτρες στο πούλμαν, όπως φαίνεται και από το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media.

Οι άνθρωποι της αποστολής της Ορταλέζα αποχώρησαν από το γήπεδο με κατεύθυνση το αεροδρόμιο της Τενερίφης με τη βοήθεια ισχυρής αστυνομικής βοήθειας.

La RFEF confirma la suspensión definitiva del Atlético Unión Güímar – Sporting Hortaleza tras los altercados en Tasagaya antes del inicio. pic.twitter.com/c8WIMpvToB — Televisión Canaria Noticias (@RTVCCanarias) October 4, 2026

Ο προπονητής της Ατλέτικο Ουνιόν είχε παραπονεθεί για κακή φιλοξενία μετά το πρώτο ματς και είχε αναφέρει ότι «οι λογαριασμοί πρέπει να κλείσουν στον επαναληπτικό» και όπως φαίνεται η προτροπή του σε βία… έπιασε τόπο.

Μένει να αποφασιστεί τί θα γίνει με την αναμέτρηση, με την ομάδα που θα προκριθεί είτε στο γήπεδο είτε στα χαρτιά να πρόκειται να αντιμετωπίσει μία εκ των Σεβίλλη, Μπέτις, Ράγιο Βαγεκάνο ή Μπέτις στον 1ο γύρο του Copa Del Rey.