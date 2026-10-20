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Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν με πέτρες και μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και οχημάτων εκτόξευσης νερού.

Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τα επεισόδια και κάλεσε σε σεβασμό των ιερών χώρων λατρείας.

Η Ένωση Υπαλλήλων Πανεπιστημίων Αλβανίας οργάνωσε πορεία συμπαράστασης στους φοιτητές, καταδικάζοντας τη χρήση βίας και ζητώντας την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για τα αιτήματά τους.

Ομάδες διαδηλωτών προκάλεσαν ζημιές και έβαλαν φωτιά στο Εφετείο των Τιράνων, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή νέων επεισοδίων.

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Έντονες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών σημειώθηκαν την το βράδυ της Δευτέρας (19/10) στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικές δυνάμεις καταδίωκαν διαδηλωτές, οι οποίοι είχαν προηγουμένως επιτεθεί εναντίον τους με πέτρες και μολότοφ. Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη, ορισμένοι από αυτούς κατέφυγαν στον χώρο του Καθεδρικού Ναού. Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές βίας, με αστυνομικούς να τους χτυπούν και να προχωρούν σε συλλήψεις.

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Dramatic! Brutal violence against youth by police inside the courtyard of the Orthodox Church in Tirana. The €2,500 bonus promised by PM Rama seems to have blinded the eyes of the Albanian police officers even more. The situation in Albania is alarming. Rama refuses to resign. https://t.co/iJTHEuRFdu pic.twitter.com/lrSmbGBaIA — Tirana Report (@Tirana_Report) October 19, 2026

Τα περιστατικά προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, η οποία είδε τις εικόνες από τα επεισόδια στον προαύλιο χώρο του ναού. Σε ανακοίνωσή της, εξέφρασε την ανησυχία της και κάλεσε να επιδεικνύεται σεβασμός στους χώρους θρησκευτικής λατρείας.

«Ο Καθεδρικός Ναός της Αναστάσεως του Χριστού είναι ένας ιερός τόπος προσευχής, ένας τόπος όπου τελούνται ιερές λειτουργίες και όπου κηρύσσεται ο πολιτισμός της ειρήνης. Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας ζητά για άλλη μια φορά την αποστασιοποίηση από τη βία και την εύρεση χώρου για διάλογο» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Τη Δευτέρα το απόγευμα, η Ένωση Υπαλλήλων Πανεπιστημίων Αλβανίας γνωστοποίησε ότι προγραμματίζει πορεία συμπαράστασης προς τους φοιτητές. Σε δημόσια ανακοίνωσή της, εξέφρασε την ανησυχία της για τη χρήση αστυνομικής βίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται στο πλευρό των φοιτητών από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από έξι ημέρες.

Η συγκέντρωση αλληλεγγύης είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 10:00 π.μ., στην πλατεία έξω από το Πολυτεχνείο των Τιράνων, με κεντρικό σύνθημα «Σταματήστε τη βία κατά των φοιτητών». Το συνδικαλιστικό όργανο απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής στους πολίτες, χαρακτηρίζοντας την παρουσία τους πολιτική και ανθρώπινη ευθύνη για την προστασία της φοιτητικής κοινότητας και την προώθηση του διαλόγου.

Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις στην αλβανική πρωτεύουσα συνεχίζονται σε καθημερινή βάση. Οι διαδηλωτές εξαπολύουν επιθέσεις με πυροτεχνήματα και μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί οχήματα εκτόξευσης νερού και δακρυγόνα προκειμένου να διαλύσει το πλήθος.

Τη Δευτέρα, μάλιστα, ομάδα φοιτητών επιτέθηκε στο Εφετείο των Τιράνων, προκαλώντας ζημιές στην είσοδο και βάζοντας φωτιά στον χώρο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων.