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Η ΑΕΚ είχε εξαρχής δύσκολο έργο στο Etihad κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Παρόλα αυτά, «πάλεψε», μείωσε 2-1 με τον Πήλιο, με την συνέχεια να ανήκει ωστόσο αποκλειστικά στους γηπεδούχους και τον Φόντεν που έκανε χατ τρικ και συνέβαλε τα μέγιστα στο τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι:

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Ο «Δικέφαλος» ξεκίνησε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, κράτησε μπάλα και βρήκε χώρους, με τον Αριάγκα να δοκιμάζει το πόδι του από μακριά και την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ.

Ωστόσο, στο 11′ η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο έξω από την περιοχή του Μπρινιόλι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, με τον Άντερσον να παίρνει το «ριμπάουντ» κάνοντας από κοντά το 1-0 για την ομάδα του.

Στο 19′ οι γηπεδούχοι συνεργάστηκαν άψογα, με τον Φόντεν να κόβει στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ και να δέχεται την πάσα του Άντερσον, ωστόσο το γύρισμα βρήκε σε σώματα με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει κόρνερ.

Η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε να ασκεί πίεση στην άμυνα της «Ένωσης» και στο 22′ ο Άλαν έπιασε ένα δυνατό σουτ από αριστερά, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι. Γενικότερα, η ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά, από το 15′ και μετά έχει περιοριστεί σε παθητικό ρόλο, με την Σίτι να έχει την κατοχή της μπάλας και τους παίκτες του Νίκολιτς να ψάχνουν χώρους προκειμένου να τρέξουν στην αντεπίθεση.

Νέο γκολ με Φόντεν οι γηπεδούχοι

Στο 34′ οι παίκτες του Μαρέσκα συνεργάστηκαν εξαιρετικά κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ, με τους Φόντεν και Λιούις να παίζουν το 1-2 και τον πρώτο να πλασάρει τον Μπρινιόλι, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Στα επόμενα λεπτά, η Σίτι είχε ακόμα μία ευκαιρία με τον Σερκί να σουτάρει από διαγώνια θέση και τον Μπρινιόλι να αποκρούει σε κόρνερ, ενώ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου δεν άλλαξε κάτι και το σκορ παρέμεινε 2-0.

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Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Έντσο Φερνάντες σημάδεψε από το ύψος της μεγάλης περιοχής την αριστερή γωνία του Μπρινιόλι, αλλά η μπάλα βρήκε στο σώμα του Μουκουντί, με αποτέλεσμα να αλλάξει πορεία και να καταλήξει κόρνερ.

Μειώνει η ΑΕΚ με τον Πήλιο – Άμεση απάντηση με Σερκί η Σίτι

Στο 52′ η ΑΕΚ μείωσε σε 2-1 χάρη στο ωραίο διαγώνιο σουτ του Σταύρου Πήλιου. Ο αριστερός μπακ της «Ένωσης» συνεργάστηκε ωραία με τον Ζίνι, πάτησε περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντοναρούμα, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Παρόλα αυτά, η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, με τον Σερκί να κάνει την προσποίηση και από καλό σημείο να εκτελεί τον Μπρινιόλι, κάνοντας το 3-1 για την ομάδα του (57′).

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Μάλιστα, η συνέχεια ήταν ανάλογη για την Σίτι, με τον Λιούις να φεύγει στην πλάτη του Ρέλβας και να στρώνει στον Φόντεν, ο οποίος με δυνατό σουτ κέρδισε για δεύτερη φορά τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, κάνοντας το 4-1 (65′).

Η ΑΕΚ προσπάθησε να απαντήσει και στο 68′ ο νεοεισελθών στο παιχνίδι Ζούμπκοφ σούταρε έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από την εστία του Ντοναρούμα. Στο 73′ μετά το λάθος στην άμυνα της Σίτι, ο ίδιος παίκτης επιχείρησε το σουτ από πλάγια θέση, με τον Ιταλό τερματοφύλακα να μπλοκάρει.

Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κοϊτά βρήκε τον Ζίνι που έκοψε ωραία, αλλά ο Ντοναρούμα απέκρουσε ξανά, κρατώντας το 4-1 της ομάδας του.

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Χατ τρικ ο ασταμάτητος Φόντεν

Παρόλα αυτά, η Σίτι έπαιξε για ακόμα μία φορά στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ και ο Φόντεν μετά το γύρισμα του Μακ Αϊντού από δεξιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, φτάνοντας στο χατ τρικ (76′). Στην συνέχεια δεν άλλαξε κάτι, με την Σίτι να επικρατεί 5-1 εντός έδρας, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Φόντεν.

Μάντσεστερ Σίτι (Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Λιούις, Γκβάρντιολ (72′ Ρέις), Κουσάνοφ, Ντίας (83′ Μπρέθγουεϊτ), Αντερσον, Εντσο Φερνάντες (72′ Αΐτ Νουρί), Ελίας, Φόντεν, Τσερκί, Σαμπά (62′ ΜακΑϊντου)

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Μαρίν (46′ Κοϊτά), Αριάγκα (83′ Γκατσίνοβιτς), Μάγερ, Ζοάο Μάριο (64′ Ζούμπκοφ), Γιόβιτς (83′ Βιτάλις), Βάργκα (46′ Ζίνι)

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