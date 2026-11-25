Ο Ράσμους Χόιλουντ της Νάπολι πανηγυρίζει το πρώτο γκολ της Νάπολι κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι/Reuters/Jason Cairnduff

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Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε απέναντι στη Νάπολι, ωστόσο κατάφερε να αποφύγει την ήττα, μένοντας στο 2-2 στο «Έτιχαντ», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Πρωταγωνιστής για τους «παρτενοπέι» ήταν ο Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος άνοιξε το σκορ και δεν έχασε την ευκαιρία να στείλει το δικό του μήνυμα στους οπαδούς των γηπεδούχων.

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Συγκεκριμένα, μετά το γκολ που πέτυχε στο 55ο λεπτό, ο Δανός επιθετικός κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των φίλων της Μάντσεστερ Σίτι και φώναξε χαρακτηριστικά: «Στο Μάντσεστερ υπάρχει μόνο μία ομάδα».

Rasmus Hojlund, Manchester City deplasmanında gol attıktan sonra tribünlere: "Manchester'da tek bir takım var." pic.twitter.com/ACNdMfAjbD November 25, 2026

Με αυτή την ατάκα, ο 23χρονος επιθετικός έδειξε πως δεν έχει ξεχάσει το πέρασμά του από τους «κόκκινους διαβόλους», θέλοντας να πικάρει τους οπαδούς της συμπολίτισσας.

Ωστόσο, παρά το προβάδισμα που πήρε η Νάπολι, η Μάντσεστερ Σίτι βρήκε δύο φορές την απάντηση, με το τελικό 2-2 να διαμορφώνεται στο 86ο λεπτό. Έτσι, οι Ιταλοί έφυγαν από το «Έτιχαντ» με τον βαθμό της ισοπαλίας.