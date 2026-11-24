Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κόμο, στην Ιταλία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η Ένωση προέρχεται από την εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από θετικό αποτέλεσμα.

Advertisement

Advertisement

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Θωμάς Στρακόσα, ο οποίος επιστρέφει στην ευρωπαϊκή ενδεκάδα της ΑΕΚ για πρώτη φορά στη φετινή League Phase, έχοντας απουσιάσει από τα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια εξαιτίας τραυματισμού.

Στην αμυντική γραμμή διατηρείται η τετράδα των Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιου. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δίπλα στον Μαρίν, θα αγωνιστεί ο Βιτάλις, ενώ στα δύο άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται ο Μάγερ από δεξιά και ο Κουτέσα στα αριστερά.

Για τον τελευταίο, μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη συμμετοχή του στο Champions League με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Ελβετός εξτρέμ συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας μετά τον τραυματισμό του Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ.

Στην κορυφή της επίθεσης, στο πλευρό του Λούκα Γιόβιτς, θα αγωνιστεί ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, σε ρόλο αντίστοιχο με εκείνον που είχε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Μπάρναμπας Βάργκα.

ΑΕΚ: Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλις, Koυτέσα – Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Κάιρινεν, Βάργκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο, Ζίνι.