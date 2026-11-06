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Η πρώτη θέση μια συγκεκριμένης στατιστικής στη φετινή League Phase του Champions League ανήκει αυτή τη στιγμή στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ.

Μετά από 4 αγωνιστικές στο φετινό Champions League, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ είναι ο κορυφαίος σε κερδισμένες μονομαχίες με 38, αφήνοντας πίσω του κορυφαία ονόματα όπως ο Λαμίν Γιαμάλ (35) της Μπαρτσελόνα και ο Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν (31).

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Ο Κοϊτά, όμως, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα μετά το φινάλε του ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης -επειδή έβρισε τον διαιτητή- αναμένεται να τιμωρηθεί από την UEFA και πιθανότατα θα χάσει παραπάνω από έναν αγώνα στη League Phase του Champions League, χάνοντας έτσι και τη συγκεκριμένη πρωτιά.

Το Top 10 μετά από 4 αγωνιστικές στη League Phase:

Αμπουμπακαρί Κοϊτά (ΑΕΚ) – 38

Ρίο Ενγκουμόχα (Λίβερπουλ) – 36

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα) – 35

Άλισον Σαντάνα (Σαχτάρ Ντόνετσκ) – 34

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Ακίμ Ζεντάντκα (Σαμπάχ) – 32

Νίκο Παζ (Κόμο) – 31

Βάλντεμαρ Άντον (Ντόρτμουντ) – 31

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Μίχαελ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου) – 29

Μάρλον Γκόμες (Σαχτάρ Ντόνετσκ) – 29

Ουσάμα Ταργκαλίν (Φέγενορντ) – 28

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