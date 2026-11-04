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Η ΑΕΚ υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει γνωστή την ενδεκάδα της «Ένωσης», περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της σπουδαίας αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπρινιόλι θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να συνθέτουν την αμυντική τετράδα.

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Στο κέντρο θα βρίσκονται οι Κάϊρινεν, Γκατσίνοβιτς, Μάγερ και Αριάγκα, ενώ δίπλα από τον Λούκα Γιόβιτς θα είναι ο Κοϊτά.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάϊρινεν, Γκατσίνοβιτς, Μάγερ, Αριάγκα, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Στην διάθεση του Νίκολιτς βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Στρακόσια, Μπαλαμώτης, Βίντα, Λυκογιάννης, Μάριν, Μάνταλος, Βιτάλις, Ζούμπκοφ, Βάργκα και Ζίνι.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Ντάμφρις, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια, Καμαβινγκά, Μπερνάρντο Σίλβα, Ντιομαντέ, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Μπαπέ