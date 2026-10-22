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Ο Σεσκ Φάμπρεγας έζησε το βράδυ της Τετάρτης μία από τις κορυφαίες στιγμές της προπονητικής του πορείας, καθώς η Κόμο διέλυσε με 4-1 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η εντυπωσιακή νίκη προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους της ιταλικής ομάδας, την ώρα που οι «Κόκκινοι Διάβολοι» βυθίζονται ακόμη περισσότερο στην εσωστρέφεια. Παρά τη χαρά του για το αποτέλεσμα, ο Ισπανός τεχνικός δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του στις καθυστερήσεις, στο 90+1′, αναλαμβάνοντας μάλιστα προσωπικά την ευθύνη.

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Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, ο Φάμπρεγας εξήγησε πως είχε ζητήσει από τους παίκτες του να κατεβάσουν ταχύτητα όταν το σκορ είχε φτάσει στο 4-0, καθώς ακολουθεί ακόμη μία αναμέτρηση. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έδωσε και συγκεκριμένη οδηγία στον Τάσο Δουβίκα, την οποία εκ των υστέρων μετάνιωσε.

«Μπορώ να πω ότι ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, αναμφίβολα, αν και έχουν υπάρξει πολλές. Τακτικά, θεωρώ ότι η ομάδα έκανε καλό παιχνίδι. Ίσως μετανιώνω για τα τελευταία δέκα λεπτά, εγώ ήμουν αυτός που ζήτησε από την ομάδα να ρίξει τον ρυθμό, καθώς ακολουθεί άλλο ένα παιχνίδι, και με το σκορ στο 4-0, σκέφτηκα ότι ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια διαχείριση.

Είπα στον Τάσο Δουβίκα να σταματήσει να τρέχει και να μείνει στον άξονα. Ίσως για αυτό να μετανιώνω, καθώς είμαι ο πρώτος που πάντα παροτρύνει την ομάδα να παλεύει μέχρι το τέλος, και εκείνο το γκολ με πείραξε», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Κόμο.

Ο Τάσος Δουβίκας βρήκε δίχτυα απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διαμορφώνοντας το 2-0 για την Κόμο. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός συνέχισε έτσι την εντυπωσιακή του πορεία στη διοργάνωση, σκοράροντας για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στο Champions League.