Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την έδρα της Κόμο, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Το εντυπωσιακό γκολ του Μίγια έκρινε την αναμέτρηση στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια», παρά την προσπάθεια της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν στην Αθήνα τα ξημερώματα της Τετάρτης (25.11.2026), έχοντας πλέον στρέψει την προσοχή τους στο επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Advertisement

Advertisement

Την Παρασκευή, η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε στο επίσημο κανάλι της στο YouTube την παρακάμερα της αναμέτρησης με την Κόμο, δίνοντας στους φίλους της ομάδας τη δυνατότητα να δουν στιγμές από όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.

Ξεχωριστή θέση στο βίντεο έχει η εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων της Ένωσης, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Ιταλία για να στηρίξουν την ομάδα τους. Περίπου 1.000 οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στις εξέδρες του «Τζουζέπε Σινιγκάλια», δημιουργώντας τη δική τους κιτρινόμαυρη ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερη στιγμή της παρακάμερας είναι και η αγκαλιά του Μάριου Ηλιόπουλου στον Πέτρο Μάνταλο αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ πλησίασε τον αρχηγό της ομάδας, ο οποίος ήταν εμφανώς απογοητευμένος από την ήττα με 1-0 στην Ιταλία.