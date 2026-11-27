Χιώτης-Λυμπερόπουλος-Κατσουράνης στην παρουσίαση της νέας φανέλας της ΑΕΚ για τη σεζόν 2005-2006

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Η ΑΕΚ αλλάζει σελίδα στον τομέα της αθλητικής ένδυσης, καθώς από τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν θα συνεργάζεται ξανά με την Adidas, επιστρέφοντας στη γερμανική εταιρεία έπειτα από 20 χρόνια.

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά στην ιστορία της που η Ένωση θα φορέσει τις εμφανίσεις της Adidas. Η πρώτη συνεργασία των δύο πλευρών πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1977-1982, ενώ ακολούθησε η δεύτερη θητεία από το 2004 έως το 2007, επί προεδρίας του Ντέμη Νικολαΐδη.

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Η ΑΕΚ της περιόδου 1977-78 που κατέκτησε το Νταμπλ. Από αριστερά (όρθιοι) Νικολάου, Στεργιούδας, Ραβούσης, Νικολούδης, Δαμιανίδης, Ιντζόγλου. Κάτω αριστερά, Αρδίζογλου, Παπαϊωάννου, Μουσούρης, Βιέρα, Μαύρος.

Η διοίκηση της ΑΕΚ αποφάσισε να μην ανανεώσει τη συνεργασία της με τη Nike, η οποία έντυνε την ομάδα από τη σεζόν 2021-22 μέχρι και την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Το νέο εμπορικό deal με την Adidas έκλεισε με πρωτοβουλία του Μάριου Ηλιόπουλου, σηματοδοτώντας την επιστροφή της γερμανικής εταιρείας στην κιτρινόμαυρη καθημερινότητα.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία, ενώ αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση για τη διάρκειά της, τους οικονομικούς όρους και τις νέες εμφανίσεις που θα φορέσει η ΑΕΚ.