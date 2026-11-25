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Παρά την πειθαρχημένη αμυντική λειτουργία της ελληνικής ομάδας, η οποία έχασε σημαντικές ευκαιρίες με τους Γκατσίνοβιτς και Μουκουντί, οι Ιταλοί κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Οι γηπεδούχοι έχασαν νωρίτερα πέναλτι με τον Ντα Κούνια, ενώ η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να μετουσιώσει σε γκολ τις δικές της στιγμές πίεσης.

Με αυτή τη νίκη, η Κόμο έφτασε τις τέσσερις επιτυχίες σε πέντε αναμετρήσεις στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

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Η ΑΕΚ είχε τις στιγμές της στο παιχνίδι και μπορούσε να φύγει με την ισοπαλία από την έδρα της Κόμο, ωστόσο οι Ιταλοί ήταν αυτοί που πανηγύρισαν, καθώς χάρη στο γκολ του Μίγια – κόντρα στην ροή του αγώνα – επικράτησαν με 1-0 για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Με αυτόν τον τρόπο η Κόμο έφτασε στην τέταρτη νίκη της σε πέντε αναμετρήσεις στην διοργάνωση, με την ομάδα του Νίκολιτς να πραγματοποιεί ακόμα μία καλή εμφάνιση στο Champions League, χωρίς να καταφέρνει παρόλα αυτά να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.

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Το παιχνίδι:

Η ΑΕΚ κατάφερε για αρκετή ώρα να περιορίσει την επιθετική λειτουργία της Κόμο, χωρίς να της επιτρέψει να φτάσει με αξιώσεις στην περιοχή της. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο οι Ιταλοί άρχισαν να παρουσιάζουν καλό αγωνιστικό πρόσωπο, κυκλοφορώντας γρήγορα την μπάλα και δημιουργώντας όμορφους συνδυασμούς. Παρόλα αυτά, η αμυντική λειτουργία της Ένωσης ήταν αποτελεσματική. Οι Ρέλβας και Μουκουντί κυριαρχούσαν στο κέντρο της άμυνας, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Ρότα και Πήλιου στα άκρα.

Η ισορροπία του αγώνα λίγο έλειψε να αλλάξει στο 29′, όταν ένα λάθος του Μάγερ έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να κερδίσουν πέναλτι. Ο παίκτης της ΑΕΚ προσπάθησε να ανακόψει τον Βάγε, όμως το τάκλιν του βρήκε τον αντίπαλό του μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής υπέδειξε την παράβαση. Ο Ντα Κούνια ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά έστειλε την μπάλα εκτός εστίας, δίνοντας στην Ένωση την ευκαιρία να αποφύγει το γκολ.

Η Κόμο ανέβασε στη συνέχεια την πίεσή της και προσπάθησε να γίνει πιο απειλητική. Ωστόσο, ούτε η κεφαλιά του Ραμόν στο 33′ ούτε το σουτ του Βάγε τέσσερα λεπτά αργότερα βρήκαν στόχο, καθώς αμφότερες οι προσπάθειες πέρασαν πάνω από την εστία του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ δεν είχε καταφέρει να δημιουργήσει πολλές καθαρές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο 43′ έφτασε μια ανάσα από το να προηγηθεί. Ο Γκατσίνοβιτς εκτέλεσε, ο Σάντσεθ απέκρουσε και στην επαναφορά ο τερματοφύλακας της Κόμο σταμάτησε και την προσπάθεια του Ρότα, διατηρώντας το μηδέν. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Ραμόν απείλησε ξανά με κεφαλιά, χωρίς όμως να βρει εστία.

EUROKINISSI – ΑΕΚ

Η Κόμο άνοιξε το σκορ κόντρα στην ροή

Η Ένωση μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και στο 52′ δημιούργησε μια ακόμη σημαντική ευκαιρία. Έπειτα από εξαιρετική αντεπίθεση, ο Μάγερ έβγαλε κάθετη πάσα μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ του Βιτάλις πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

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Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς συνέχισαν να αγωνίζονται με πειθαρχία και συγκέντρωση, περιορίζοντας τις επιθετικές προσπάθειες των γηπεδούχων. Παρ’ όλα αυτά, στο 57′ η Κόμο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας και ο Μίγια εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, εξαπολύοντας ένα εξαιρετικό σουτ που κατέληξε στην εστία του Στρακόσα για το 1-0.

Το γκολ έδωσε ώθηση στους Ιταλούς, οι οποίοι απείλησαν εκ νέου στο 61′. Μετά από λάθος του Μουκουντί, ο Πας βρήκε το δοκάρι του Στρακόσα, με την μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά του. Ο Νίκολιτς αντέδρασε περνώντας στο παιχνίδι τον Βάργκα αντί του Κουτέσα, τοποθετώντας τον δίπλα στον Γιόβιτς και μετακινώντας τον Γκατσίνοβιτς στην αριστερή πλευρά.

Η Κόμο είχε πλέον τον έλεγχο και αναζητούσε ένα δεύτερο τέρμα για να «κλειδώσει» το αποτέλεσμα. Στο 68′, ο Ραμόν επιχείρησε ακόμη μία κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ, αλλά δεν κατάφερε να σημαδέψει σωστά.

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Με την ΑΕΚ να δείχνει σημάδια κόπωσης, ο Νίκολιτς προχώρησε σε νέες παρεμβάσεις, περνώντας τους Μάνταλο και Ζίνι αντί των Γκατσίνοβιτς και Γιόβιτς. Ακολούθησαν οι αλλαγές των Κάιρινεν και Ζοάο Μάριο, οι οποίοι αντικατέστησαν τους Μάγερ και Βιτάλις.

Μεγάλη ευκαιρία με Μουκουντί η ΑΕΚ

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Ένωσης για να επιστρέψει στο παιχνίδι ήρθε στο 80′. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω από το κάθετο δοκάρι του Σάντσεθ. Στο 89′ ήταν η σειρά του Στρακόσα να κρατήσει ζωντανή την ΑΕΚ, αποκρούοντας το τετ α τετ του Περόνε. Στις καθυστερήσεις, ο Πας αστόχησε με κεφαλιά από καλή θέση και η Κόμο διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Κόμο (Σεσκ Φάμπρεγας): Σάντσεθ, Βάγε, Τσαλόμπα (80′ Κεμπφ), Ραμόν, Κόουτο (65′ Σμόλτσιτς), Μίγια, Περόνε, Μπατούρινα (80′ Καΐκι), Ντα Κούνια (88′ Ρίκι), Πας, Δουβίκας

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ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Βιτάλις (79′ Ζοάο Μάριο), Κουτέσα (62′ Βάργκα), Μάγερ (79′ Κάιρινεν), Γκατσίνοβιτς (74′ Μάνταλος), Γιόβιτς (74′ Ζίνι)