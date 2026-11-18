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Οριστικά χωρίς τον Ραφαέλ Λεάο θα αγωνιστεί η Γαλατασαράι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League (08.12.2026, 22:00).

Ένας μυϊκού τραυματισμού που είχε υποστεί προ ημερών σε ματς της Γαλατασαράι είχε κάνει αμφίβολη τη συμμετοχή του Πορτογάλου επιθετικού στο ματς στην έδρα της ΑΕΚ. Όπως όμως αναφέρουν τα νεότερα τουρκικά ρεπορτάζ, είναι βέβαιο πλέον ότι ο παίκτης θα απουσιάσει από τις προσεχείς αναμετρήσεις της “τσιμ-μπομ” και θα χάσει και το ματς του Champions League, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

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Ο Λεάο θα λείψει από τους αγώνες του τουρκικού πρωταθλήματος με Σάμσουνσπορ, Μπεσίκτας, Ρίζεσπορ και Εγιούπσπορ, από τα ματς κόντρα σε Άστον Βίλα και ΑΕΚ.