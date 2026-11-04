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Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με τους Κοϊτά και Πήλιο, δείχνοντας ιδιαίτερα ανταγωνιστική εικόνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ισοφάρισε ισάριθμες φορές με τους Μπέλιγχαμ και Εμπαπέ, ενώ πήρε τη νίκη με μακρινό σουτ του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ επιβράβευσαν με θερμό χειροκρότημα την προσπάθεια των παικτών του Νίκολιτς παρά το τελικό αρνητικό αποτέλεσμα.

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Η ΑΕΚ τα έδωσε όλα στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena, πήρε δύο φορές το προβάδισμα κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης με Κοϊτά και Πήλιο, ωστόσο η άμεση απάντηση του Εμπαπέ για το 2-2 και ο «κεραυνός» του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις έκριναν το αποτέλεσμα υπέρ των Μαδριλένων για το 2-3.

Με αυτόν τον τρόπο η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε στη νίκη στην 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ κέρδισε στο τέλος το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της, που αναγνώρισαν την σκληρή προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες του Νίκολιτς από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό.

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Το παιχνίδι:

Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη, μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Μάγερ επιχείρησε γύρισμα από την αριστερή πλευρά, ο Γκατσίνοβιτς κοντρόλαρε μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε, όμως ο Κουρτουά αντέδρασε σωστά, διώχνοντας με τα πόδια.

Η Ένωση συνέχισε να πιέζει και στο 10’ δημιούργησε ακόμη μία ευκαιρία. Ο Γκατσίνοβιτς εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά πριν από τους υπόλοιπους, αλλά ο Βέλγος τερματοφύλακας της Ρεάλ δήλωσε ξανά «παρών».

Άνοιξε το σκορ η ΑΕΚ με «κεραυνό» Κοϊτά

Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 12’. Ο Γιόβιτς τροφοδότησε τον Κοϊτά στα δεξιά της περιοχής και εκείνος, αφού απέφυγε με εξαιρετικές κινήσεις τους αντιπάλους του, έπιασε δυνατό σουτ με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και ξεσηκώνοντας τη Φιλαδέλφεια για το 1-0.

Μάλιστα, η ΑΕΚ άγγιξε και δεύτερο γκολ πέντε λεπτά αργότερα. Ο Γιόβιτς βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή και σούταρε, αλλά ο Κουρτουά αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε.

Η πρώτη αξιόλογη απειλή της Ρεάλ ήρθε στο 21’, όταν ο Εμπαπέ βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε αρκετά μακριά από την εστία. Στο 28’ ο Μπέλιγκχαμ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ, έπειτα από υπόδειξη του διαιτητή Μαριάνι.

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Ο Άγγλος μέσος, όμως, δεν άργησε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 32’, μετά από δυνατό γύρισμα του Κουκουρέγια από αριστερά, ο Μπέλιγκχαμ ολοκλήρωσε εντυπωσιακά τη φάση με τακουνάκι, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, η Ρεάλ είχε ακόμη μία καλή επιθετική προσπάθεια. Στο 45’ ο Βινίσιους έκανε έξυπνη σέντρα από τη δεξιά πλευρά, με τον Σίλβα να κινείται ανάμεσα στους αμυντικούς της ΑΕΚ, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει την μπάλα.

Οι Μαδριλένοι μπήκαν πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 50’ απείλησαν με τον Μιλιτάο. Ο Βραζιλιάνος βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε δυνατό σουτ, αλλά ο Μπρινιόλι ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

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Πέντε λεπτά αργότερα, η Ρεάλ έφτασε πολύ κοντά στην ανατροπή. Ο Εμπαπέ γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, ο Κουκουρέγια ακολούθησε τη φάση και εκτέλεσε χωρίς πίεση, όμως ο Ρότα απομάκρυνε σχεδόν πάνω στη γραμμή, κρατώντας όρθια την ΑΕΚ.

Στο 62’ ο Εμπαπέ δοκίμασε ένα εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά λίγο άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Γάλλος επιθετικός απείλησε ξανά, αλλά αυτή τη φορά βρήκε απέναντί του τον Μπρινιόλι, ο οποίος τον σταμάτησε.

Νέο προβάδισμα με Πήλιο, άμεση ισοφάριση ο Εμπαπέ

Η ΑΕΚ όχι μόνο άντεξε στην αυξημένη πίεση της Ρεάλ, αλλά κατάφερε να πάρει εκ νέου το προβάδισμα στο 75’. Ο Κοϊτά, που πραγματοποιούσε εξαιρετική εμφάνιση, έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Σταύρος Πήλιος, κινούμενος σαν επιθετικός, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

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Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση. Ο Ντούμφρις μπήκε στην περιοχή από τη δεξιά πλευρά και έβγαλε την πάσα προς τη μικρή περιοχή, όπου ο Εμπαπέ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με εύστοχη εκτέλεση διαμόρφωσε το 2-2.

Στο 86ο λεπτό, ο Γάλλος σούπερ σταρ βρέθηκε μια ανάσα από το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Σε τετ α τετ με τον Μπρινιόλι επιχείρησε να τον νικήσει, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, στερώντας του την ευκαιρία να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Και ενώ όλα έμοιαζαν ότι το παιχνίδι θα τελείωνε ισόπαλο, ο Βαλβέρδε με μία «φωτοβολίδα» έξω από την περιοχή έδωσε το προβάδισμα στην Ρεάλ Μαδρίτης, κάνοντας το 2-3, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο στην ολική ανατροπή.

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ΑΕΚ (Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Αριάγκα, Κάιρινεν (60′ Βάργκα), Μάγερ (53′ Ζίνι), Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς (Μαρίν), Γιόβιτς

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Ρεάλ (Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντάμφρις, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια, Καμαβινγκά, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Ντιομαντέ, Εμπαπέ

Δείτε εικόνες:

EUROKINISSI – ΑΕΚ – Ρεάλ

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