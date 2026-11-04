Ο Γιαμάλ βρήκε δίχτυα με ένα πανέμορφο φαλτσαριστό πλασέ, ανοίγοντας το σκορ και ξεσηκώνοντας το «Καμπ Νόου»/REUTERS/Albert Gea

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Ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-0 της Άστον Βίλα το βράδυ της Τρίτης (3/11), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον νεαρό Ισπανό να δίνει από νωρίς το σύνθημα της νίκης.

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Μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Γιαμάλ βρήκε δίχτυα με ένα πανέμορφο φαλτσαριστό πλασέ, ανοίγοντας το σκορ και ξεσηκώνοντας το «Καμπ Νου». Ωστόσο, το συγκεκριμένο γκολ είχε και ιστορική σημασία.

FCB 1-0 AVL (7') – Lamine Yamal (19 años y 113 días) marca su gol número CATORCE en la Champions League y ya es el jugador con MÁS goles en la competición antes de cumplir los 20 años:



LAMINE YAMAL: 14

Mbappé: 13

Haaland: 10

Kluivert: 7

Raúl, Benzema y Bellingham: 6 pic.twitter.com/a61SSvbpha November 3, 2026

Σε ηλικία 19 ετών και 113 ημερών, ο αστέρας των Καταλανών έφτασε τα 14 γκολ στο Champions League, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας με τους ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει περισσότερο στη διοργάνωση πριν συμπληρώσουν τα 20 τους χρόνια.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γιαμάλ ξεπέρασε τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος είχε σταματήσει στα 13 γκολ πριν από τα 20ά γενέθλιά του, καταλαμβάνοντας μέχρι πρότινος την πρώτη θέση.