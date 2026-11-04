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Τρεις φοιτητές μεταφέρθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, στο γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, ύστερα από τον τραυματισμό τους στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές σε χώρο του ιδρύματος ήταν σε εξέλιξη συνέλευση της φοιτητικής παράταξης ΕΑΑΚ και ξαφνικά εισέβαλε ομάδα ατόμων, που επιτέθηκε στους φοιτητές με αντικείμενα ακόμα και με βόμβες μολότοφ.

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Από τους τραυματίες ο ένας φαίνεται πως χτυπήθηκε στο πόδι με τσεκούρι, ενώ οι άλλοι δύο έχουν ελαφρά εγκαύματα από βόμβες μολότοφ. Ωστόσο, και οι τρεις είναι σε καλή κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ομάδας ΔΡΑΣΗ και της ΟΠΚΕ, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν εντόπισαν κάποιους από τους εμπλεκόμενους.