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Ο Νίκο Παζ σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, οδηγώντας την ιταλική ομάδα σε μια σημαντική νίκη.

Ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του, σκοράροντας για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Κόμο έφτασε τους έξι βαθμούς και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογικής κατάταξης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε μόνο να μειώσει το σκορ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τον Ζίρκζι.

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Η Κόμο πέτυχε μια σπουδαία νίκη, καθώς κέρδισε με 4-1 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει το δεύτερο τέρμα της ομάδας του.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Κόμο ήταν ο Νίκο Παζ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, ενώ ο Τάσος Δουβίκας βρήκε δίχτυα για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

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Με αυτό το τρίποντο, η Κόμο (επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ) έφτασε τους έξι βαθμούς και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.



Το παιχνίδι:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για την Κόμο, η οποία άνοιξε το σκορ μόλις στο δεύτερο λεπτό. Ο Νίκο Παζ υποδέχθηκε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και με εξαιρετικό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ και να διευρύνουν γρήγορα το προβάδισμά τους, όμως ο Ντε Λιχτ παρενέβη εγκαίρως στη σέντρα του Κούτο, πριν η μπάλα φτάσει στον Δουβίκα. Από την πλευρά της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απείλησε στο 17ο λεπτό, όταν ο Μαγκουάιρ πήρε την κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Εμπουεμό, στέλνοντας την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπουτέζ.

Μετά το δυναμικό πρώτο τέταρτο, ο ρυθμός της αναμέτρησης μειώθηκε. Η ομάδα του Φάμπρεγας κυκλοφορούσε την μπάλα με υπομονή, με τους Περόνε και Ντα Κούνια να συμβάλλουν στον έλεγχο του παιχνιδιού. Στο 34’, ο Δουβίκας βρέθηκε σε θέση βολής απέναντι στον Λάμενς από πλάγια θέση, αλλά ο τερματοφύλακας της Γιουνάιτεντ απέκρουσε. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Έλληνας επιθετικός είχε ακόμη μία ευκαιρία, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει στόχο.

Παρόλα αυτά, ο Έλληνας διεθνής κατάφερε να σκοράρει στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Πιο συγκεκριμένα, στο 49′ ο Έλληνας φορ απέφυγε τον Μαγκουάιρ και με εύστοχο πλασέ νίκησε τον Λάμενς για το 2-0.

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Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή για τους Ιταλούς. Στο 57ο λεπτό, ο Νίκο Παζ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε, έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή και ολοκλήρωσε υποδειγματικά την προσπάθειά του, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-0.

Η Γιουνάιτεντ προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Ντιαλό να απειλεί με μακρινό σουτ λίγο μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Ο Μπουτέζ, ωστόσο, πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση και παραχώρησε κόρνερ.

Στο τελευταίο τέταρτο, η Κόμο έδωσε ακόμη μεγαλύτερη έκταση στη νίκη της. Ο Κάικι έβγαλε τη σέντρα και ο Ραμόν κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι, σκοράροντας με κεφαλιά για το 4-0.

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Το μόνο που κατάφερε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις. Ο Ντιαλό έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Ζίρκζι, ο οποίος κινήθηκε σωστά στην πλάτη της άμυνας, απέφυγε την παγίδα του οφσάιντ και νίκησε τον Μπουτέζ στο τετ α τετ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.

Κόμο (Φάμπρεγας): Μπουτέζ, Κούτο (80′ Σμόλτσιτς), Ραμόν, Κέμπφ, Βάλε, Μίγια, Περόνε (80΄ Ντοσάντα), Ντα Κούνια (69′ Καϊκι), Παζ (80′ Ρίτσι), Μπατούρινα (64′ Κακιέρτ), Δουβίκας

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Κάρικ): Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιερ, Ντε Λιχτ (79′ Αμάς), Μαζράουι, Σάντος (46′ Μπαλέμπα), Μάουντ, Φερνάντες (66′ Ζίρζκι), Τίλεμανς, Κούνια (46′ Ντιαλό), Εμπουεμό (85′ Λέισι)

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