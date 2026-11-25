EUROKINISSI - Θωμάς Στρακόσια - Στιγμιότυπο από το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κόμο

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η εξαιρετική εμφάνιση του Θωμά Στρακόσια απέναντι στην Κόμο δεν πέρασε απαρατήρητη από την UEFA. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία συμπεριέλαβε μία εντυπωσιακή επέμβαση του τερματοφύλακα της ΑΕΚ, με το ένα χέρι, ανάμεσα στις πέντε καλύτερες αποκρούσεις της βραδιάς στο Champions League.

Η Ένωση πραγματοποίησε αρκετά καλή εμφάνιση στην Ιταλία, κοιτάζοντας στα μάτια την Κόμο, μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του ιταλικού πρωταθλήματος και της διοργάνωσης. Ωστόσο, παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησε, δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και γνώρισε την ήττα με 1-0.

Advertisement

Advertisement

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο Στρακόσια ήταν από τους κορυφαίους της ΑΕΚ, πραγματοποιώντας τρεις σπουδαίες επεμβάσεις και αποτρέποντας την αντίπαλό του από το να διευρύνει το προβάδισμά της.

Μία από τις αποκρούσεις του Αλβανού γκολκίπερ ξεχώρισε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η UEFA την επέλεξε για την πεντάδα των κορυφαίων της χθεσινής βραδιάς (24/11) στο Champions League, αναγνωρίζοντας τα εξαιρετικά αντανακλαστικά του.

Η φάση εκτυλίχθηκε στο 89ο λεπτό, όταν η Κόμο προηγούνταν ήδη με 1-0. Ο Περόνε επιχείρησε να πετύχει και δεύτερο γκολ, βάζοντας τέλος στις όποιες ελπίδες της ΑΕΚ για θετικό αποτέλεσμα, όμως ο Στρακόσια αντέδρασε εντυπωσιακά. Με μία απόκρουση με το ένα χέρι σταμάτησε το σουτ του αντιπάλου του και κράτησε το σκορ στα επίπεδα του 1-0.