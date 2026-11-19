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Η ΑΕΚ βρήκε τον δικό της τρόπο να απαντήσει στην επίθεση που δέχθηκε η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ από Τούρκους χάκερ, επιλέγοντας να στείλει το μήνυμά της μέσα από τον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, η Ένωση ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει τη Γαλατασαράι με τη γαλάζια εμφάνιση, αντί της καθιερωμένης κιτρινόμαυρης. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 8 Δεκεμβρίου (22:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

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Στα εντός έδρας παιχνίδια της η ΑΕΚ χρησιμοποιεί κανονικά την πρώτη της εμφάνιση, με τα κιτρινόμαυρα χρώματα. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο ματς με τους πρωταθλητές Τουρκίας θα υπάρξει αλλαγή, όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ με επίσημη ανακοίνωσή της, στην οποία γίνεται ειδική αναφορά και στην κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η ιστοσελίδα της ομάδας.

«Όπως είναι γνωστό, χθες το βράδυ η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ δέχθηκε θρασύδειλη επίθεση από Τούρκους χάκερς με προκλητικό και ακραία εθνικιστικό περιεχόμενο.

Η ΑΕΚ έχει Ιστορία, Αρχές και ξεκάθαρη αντίληψη για το αθλητικό πνεύμα, άρρηκτα συνδεδεμένα με το Ευ Αγωνίζεσθαι και την Ελληνική Φιλοξενία, και δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από αυτά.

Η ΑΕΚ αποφάσισε να παραταχθεί στο παιχνίδι με την Γαλατασαράι με τη γαλάζια της εμφάνιση», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΕΚ.