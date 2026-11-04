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Η ήττα της ΑΕΚ με 2-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήταν το μοναδικό αρνητικό γεγονός για την Ένωση, καθώς μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, εξαιτίας της έντονης αντίδρασής του προς τον διαιτητή Μαριάνι.

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για την εξέλιξη του αγώνα και, αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, πλησίασε σε έντονο ύφος τον Ιταλό ρέφερι, απευθύνοντάς του τη φράση «f@@k off».

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Ο Μαριάνι αντέδρασε άμεσα στην φράση του Κοϊτά, βγάζοντας από το τσεπάκι του την κόκκινη κάρτα και τον απέβαλε.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ΑΕΚ ενόψει της συνέχειας, καθώς ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να απουσιάσει από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο στις 24 Νοεμβρίου 2026 (22:00), στερώντας από την ομάδα του έναν ιδιαίτερα σημαντικό παίκτη για την επιθετική της λειτουργία.