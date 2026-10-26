REUTERS - Ο Τάσος Δουβίκας πανηγυρίζει το γκολ που πέτυχε στο πρόσφατο παιχνίδι της Κόμο με την Φιορεντίνα

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Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής σημείωσε οκτώ γκολ σε έντεκα συμμετοχές και έγινε ο πρώτος Έλληνας που σκοράρει σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια του Champions League.

Η ανανέωση της συνεργασίας συνοδεύεται από σημαντική αύξηση των ετήσιων αποδοχών του παίκτη, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Ο προπονητής της ομάδας, Σεσκ Φάμπρεγας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εργατικότητα και τη νοοτροπία που επιδεικνύει ο διεθνής επιθετικός στον αγωνιστικό χώρο.

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Ο Τάσος Δουβίκας διανύει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Κόμο, έχοντας ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του και την αποτελεσματικότητά του, γεγονός που οδήγησε την ιταλική ομάδα στην επέκταση του συμβολαίου του έως το 2031.

Ο 27χρονος επιθετικός έχει ήδη πετύχει 8 γκολ σε 11 συμμετοχές σε Serie A και Champions League, επίδοση που επιβεβαιώνει την αγωνιστική του άνοδο. Άλλωστε, ο διεθνής ποδοσφαιριστής έγινε ο πρώτος Έλληνας που σκοράρει σε τρία σερί παιχνίδια Champions League, γράφοντας ιστορία.

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Παράλληλα, σημαντική θα είναι και η οικονομική αναβάθμιση του Δουβίκα, καθώς οι ετήσιες αποδοχές του αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 3.000.000 ευρώ. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιό του, η οποία τον φέρνει πλέον ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Η ανακοίνωση της Κόμο:

Η Como 1907 ανακοινώνει με χαρά ότι ο επιθετικός Τάσος Δουβίκας υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο, το οποίο έχει ισχύ έως το 2031.

Από την άφιξή του στις όχθες της λίμνης Κόμο, κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της σεζόν 2024/25, ο Δουβίκας έχει πραγματοποιήσει 68 συμμετοχές με τη φανέλα των «BiancoBlu», με απολογισμό 27 γκολ και πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Την περασμένη σεζόν, ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε 14 γκολ, ολοκληρώνοντας τη χρονιά ως δεύτερος σκόρερ της Serie A. Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Δουβίκας έχει σκοράρει και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της League Phase του UEFA Champions League, στην παρθενική εμφάνιση τόσο του ίδιου όσο και της Κόμο στη διοργάνωση.

Τάσος Δουβίκας

Σχολιάζοντας την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Τάσος Δουβίκας δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω την πορεία μου στην Κόμο. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα άνετα και αντιλήφθηκα αμέσως τις φιλοδοξίες του συλλόγου. Έχω εξελιχθεί πολύ από τότε που ήρθα, χάρη στον προπονητή Σεσκ Φάμπρεγας και το επιτελείο του. Για μένα, αυτή η ομάδα είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια. Θέλω να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό».

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Από την πλευρά του, ο προπονητής της Κόμο 1907, Σεσκ Φάμπρεγας, ανέφερε: «Ο Τάσος έδειξε από την πρώτη του ημέρα στην Κόμο ότι διαθέτει εξαιρετική νοοτροπία και αυτό αποτυπώθηκε και στις επιδόσεις του στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πάντα θετικός, έχει μεγάλες φιλοδοξίες και διακρίνεται για την εργατικότητά του. Είμαστε χαρούμενοι που ανακοινώνουμε την επέκταση του συμβολαίου του».

Ο Τάσος Δουβίκας αποθεώνεται από τον Σεσκ Φάμπρεγας

Την ίδια στιγμή, η ανανέωση της συνεργασίας του Τάσου Δουβίκα με την Κόμο έως το 2031 ικανοποίησε ιδιαίτερα τον Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή του για τον Έλληνα φορ, τονίζοντας τα στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει.

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«Από την πρώτη κιόλας μέρα του στο Κόμο, ο Τάσος έχει επιδείξει ισχυρή νοοτροπία, κάτι που αντικατοπτρίζεται στις εμφανίσεις του στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πάντα θετικός, εξαιρετικά φιλόδοξος και διαθέτει μια φανταστική εργασιακή ηθική.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επέκταση του συμβολαίου του», δήλωσε ο Ισπανός προπονητής, αναφερόμενος στην παραμονή του Δουβίκα στην ιταλική ομάδα.