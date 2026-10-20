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Δυναμικό είναι το «παρών» που δίνουν οι φίλοι της ΑΕΚ και στο Μάντσεστερ, ενόψει της αποψινής (20/10, 22:00) αναμέτρησης με την Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 3.500 οπαδοί της Ένωσης ταξίδεψαν στην αγγλική πόλη, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σε μία ιδιαίτερα απαιτητική ευρωπαϊκή δοκιμασία.

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Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Μάντσεστερ, δημιουργώντας κιτρινόμαυρη ατμόσφαιρα με σημαίες, κασκόλ και συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα.

🟡⚫ 𝝜 𝝖𝝚𝝟 𝝥𝝖𝝞𝝛𝝚𝝞 𝝨𝝩𝝤 𝝡𝝖𝝢𝝩𝝨𝝚𝝨𝝩𝝚𝝦, 𝝖𝝠𝝠𝝖 𝝤𝝞 𝝤𝝥𝝖𝝙𝝤𝝞 𝝩𝝜𝝨 𝝚𝝞𝝢𝝖𝝞 𝝥𝝖𝝢𝝩𝝤𝝪!



💛🖤🎶Οι οπαδοί της Ένωσης δίνουν τον δικό τους ρυθμό στην αγγλική πόλη, τραγουδώντας συνθήματα και μετατρέποντας τους δρόμους του Μάντσεστερ σε κιτρινόμαυρη… pic.twitter.com/dIh0tBQfWt October 20, 2026