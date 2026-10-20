Δυναμικό είναι το «παρών» που δίνουν οι φίλοι της ΑΕΚ και στο Μάντσεστερ, ενόψει της αποψινής (20/10, 22:00) αναμέτρησης με την Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 3.500 οπαδοί της Ένωσης ταξίδεψαν στην αγγλική πόλη, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σε μία ιδιαίτερα απαιτητική ευρωπαϊκή δοκιμασία.
Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Μάντσεστερ, δημιουργώντας κιτρινόμαυρη ατμόσφαιρα με σημαίες, κασκόλ και συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα.