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Τούρκοι εθνικιστές επιτέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ. Οι χάκερ κατέλαβαν την κεντρική σελίδα των κιτρινόμαυρων και ανάρτησαν μηνύματα για τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, μαζί με το σήμα της τουρκικής Καρσίγιακα.

Στο κείμενο που άφησαν στο σάιτ της ΑΕΚ, οι Τούρκοι εθνικιστές χάκερ απείλησαν ότι θα συνεχίσουν: «Όσο συνεχίζεται η ασέβειά σας προς τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και το κράτος της Τουρκικής Δημοκρατίας, τόσο θα διευρύνεται η έκταση των επιθέσεών μας».

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Έγραψαν επίσης για την 9η Σεπτεμβρίου 1922, τη μέρα που τα στρατεύματα του Κεμάλ μπήκαν στη Σμύρνη: «πόσο γρήγορα ξεχάσατε την 9η Σεπτεμβρίου 1922». Πρόσθεσαν: «Είμαστε πατριώτες. Να μας σέβεστε, όπως σας σεβόμαστε. Αυτή είναι μια προειδοποίηση, τίποτα παραπάνω».

Η αναφορά στο 1922 έχει ιδιαίτερο βάρος για την ΑΕΚ. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1924 στην Αθήνα από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η Καρσίγιακα, που το σήμα της ανέβηκε στο σάιτ, είναι ομάδα της Σμύρνης. Παίρνει το όνομά της από την ομώνυμη συνοικία της πόλης.

Η Ένωση αντέδρασε γρήγορα. Λίγο αργότερα τα μηνύματα είχαν κατέβει από την αρχική σελίδα και στη θέση τους εμφανίστηκε η ένδειξη «σύντομα ξανά κοντά σας».