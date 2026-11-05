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Από ανακοπή καρδιάς φέρεται να σώθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας της ασφάλειας της ΑΕΚ, λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Ένωσης με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εθελοντική ιατρική ομάδα της ΑΕΚ, η οποία παρέχει υγειονομική κάλυψη και υποστήριξη στους φιλάθλους στις εξέδρες, ο άνδρας υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στην Allwyn Arena.

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Ο ηλικιωμένος αισθάνθηκε έντονη δυσφορία και οι εθελοντές κινητοποιήθηκαν αμέσως, σπεύδοντας στο πλευρό του. Χάρη στην άμεση παρέμβασή τους, κατάφεραν να τον επαναφέρουν, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την έγκαιρη αντίδραση της εθελοντικής ιατρικής ομάδας να αποδεικνύεται καθοριστική.