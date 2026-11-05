Δυσάρεστα είναι τα νέα για την ΑΕΚ αναφορικά με την κατάσταση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, καθώς ο ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που θα τον κρατήσει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για σημαντικό χρονικό διάστημα.
Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός υπέστη κάταγμα κόπωσης στην κνήμη, στο χθεσινό παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την εκτιμώμενη περίοδο απουσίας του να υπολογίζεται στις 6-8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει φυσικά το προσεχές ματς με τον Λεβαδειακό αλλά και αρκετά και σημαντικά παιχνίδια με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 21/11, όπου η ΑΕΚ θα παίξει με την Καλαμάτα.
Πρόκειται για μία σημαντική απώλεια για την ομάδα του Νίκολιτς, καθώς ο Ζούμπκοφ θα χρειαστεί να ακολουθήσει το απαραίτητο πρόγραμμα αποκατάστασης, προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα και να επιστρέψει σε αγωνιστική κατάσταση.