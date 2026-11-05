Ο Οξελάντρ Ζούμπκοφ με το Νο 10, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης. Δίπλα του ο Λάζαρος Ρότας και στο βάθος ο Ραζβάν Μαρίν.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δυσάρεστα είναι τα νέα για την ΑΕΚ αναφορικά με την κατάσταση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, καθώς ο ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που θα τον κρατήσει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός υπέστη κάταγμα κόπωσης στην κνήμη, στο χθεσινό παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την εκτιμώμενη περίοδο απουσίας του να υπολογίζεται στις 6-8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει φυσικά το προσεχές ματς με τον Λεβαδειακό αλλά και αρκετά και σημαντικά παιχνίδια με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 21/11, όπου η ΑΕΚ θα παίξει με την Καλαμάτα.

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για μία σημαντική απώλεια για την ομάδα του Νίκολιτς, καθώς ο Ζούμπκοφ θα χρειαστεί να ακολουθήσει το απαραίτητο πρόγραμμα αποκατάστασης, προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα και να επιστρέψει σε αγωνιστική κατάσταση.