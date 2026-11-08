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Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε στο 26ο λεπτό με τον Κομπνάν, αλλά οι γηπεδούχοι απάντησαν με εύστοχο πέναλτι του Γιόβιτς.

Ο Βάργκα πέτυχε το νικητήριο γκολ για την ΑΕΚ, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μαρίν.

Πριν την έναρξη του αγώνα, οι παρευρισκόμενοι τίμησαν τη μνήμη του δολοφονημένου Μάριου, αποδίδοντας φόρο τιμής στο πέταλο της ORIGINAL.

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Ο Λεβαδειακός έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ, ωστόσο η “Ένωση” πήρε ένα αγχωτικό “τρίποντο” με ανατροπή στην ALLWYN Arena και πηγαίνει με ηρεμία στην διακοπή του πρωταθλήματος. Με γκολ από τον Γιόβιτς και τον Βάργκα η ΑΕΚ κέρδισε με ανατροπή και παίκτη λιγότερο στα τελευταία δέκα λεπτά τον Λεβαδειακό (2-1). Κάκιστη η διαιτησία του Μόσχου μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κομβική η αλλαγή του Γκατσίνοβιτς στο ημίχρονο για την ανατροπή, με τον Σέρβο να πηγαίνει κοντά στην κορυφή και να βοηθά πολύ την Ενωση που βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος.

Η ΑΕΚ, τέσσερις ημέρες μετά το ματς υψηλών απαιτήσεων απέναντι στην Ρεάλ, υποδέχτηκε τους Βοιωτούς οι οποίοι προηγήθηκαν και έβαλαν δύσκολα από το πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έβγαλε μέταλλο στην επανάληψη, χαρακτήρα και εν τελεί γύρισε σε τέσσερα λεπτά το ματς με τα γκολ των Γιόβιτς-Βάργκα. Στο τελευταίο του κομμάτι το ματς έγινε ροντέο με την ΑΕΚ να παίζει στο τελευταίο τέταρτο με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Μαρίν αλλά να αντέχει και να κρατά το πολύτιμο τρίποντο για την 10η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας.

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Κακή διαιτησία από τον Μόσχου που τα έκανε μαντάρα στο ματς. Η ΑΕΚ διαμαρτύρεται για το πέναλτι υπέρ του Μουκουντί στο πρώτο ημίχρονο (στο 0-0), ενώ δεν έδωσε και άργησε και στο VAR να δει το ολοφάνερο αγκάλιασμα της μπάλας από τον Σουτ για το πέναλτι στο 1-1. Δεν υπάρχει πέναλτι στην ανατροπή του Αριάγκα που ο Μόσχου έδωσε πέναλτι και το πήρε πίσω.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Πέτρος Μάνταλος, ο αρχηγός του Λεβαδειακού, Παναγιώτης Λιάγκας, πηγαίνουν στο πέταλο της ORIGINAL. Τιμούν τη μνήμη του Μάριου που πριν ένα χρόνο δολοφονήθηκε στην Χαλκίδα… “Αδερφέ μας, Μάριε, δε θα σας ξεχάσουμε ποτέ”, ακούγεται από τα μεγάφωνα.

Στο 26′ ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ με τον Κομπνάν. Από αριστερά συνδυάστηκαν οι παίκτες του Λεβαδειακού, καλή κυκλοφορία, η μπάλα πήγε στον Κομπνάν, ο οποίος μέσα απο την περιοχή, κάνει το κοντρόλ σουτάρει και γράφει το 0-1.

Στο 47΄Η ΑΕΚ φωνάζει για πέναλτι! Ο Σουτ έχει πέσει μέσα στην περιοχή και ο αμυντικός του Λεβαδειακού έχει καπακώσει τη μπάλα με τα χέρια! Ο Σουτ, έχει πέσει στο έδαφος και… αγκαλιάζει τη μπάλα! Ο διαιτητής Μόσχου δεν έδωσε πέναλτι!! Τον φωνάζει τον Μόσχου ο Κουμπαράκης από το VAR για να δει το… μπλοκάρισμα της μπάλας του Σουτ και μετά από 4 λεπτά εξέτασης έδωσε το καταφανέστατο πέναλτι.

Ωραίο εκτελεσμένο το πέναλτι ψηλά και στην αριστερή γωνιά του Ελιάσι με τον Λούκα Γιόβιτς να ισοφαρίζει σε1-1 για την ΑΕΚ.

Ανατροπή για την ΑΕΚ μέσα σε τέσσερα λεπτά. Ο Γκατσίνοβιτς σέντραρε υπέροχα από τα δεξιά, ο Βάργκα πήδηξε ψηλότερα από όλους, πήρε την κεφαλιά και την έστειλα στα δίχτυα του Ελιάσι για το 2-1.

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Στο 79΄ ο Μαρίν αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη για το μαρκάρισμα στον Κωστή μετά από υπόδειξη του VAR. Με 10 η ΑΕΚ για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Tρία λεπτά αργότερα και δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο γήπεδο, ο Αριάγκα κερδίζει πέναλτι από το Κορνέζο. Η φάση εξετάζεται καθώς ο παίκτης του Λεβαδειακού φαίνεται να βρίσκει πρώτα την μπάλα και μετά όμως ξεκάθαρα τα πόδια του Οδουριανού μέσου. Ο Μόσχος πήρε πίσω το πέναλτι.

Η ΑΕΚ παρά το αριθμητικό μειονέκτημα απείλησε με τον Βιτάλις για να διευρύνει το προβάδισμα της ομάδας του με τον Ελιάσι να αποκρούει το σουτ του Ούγγρου. Ο Λεβαδειακός προσπάθησε στα τελευταία λεπτά να φτάσει στην ισοφάριση χωρίς όμως αποτέλεσμα με τον “Δικέφαλο” να παίρνει τη νίκη με 2-1.

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ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Χριστακόπουλος (46′ Γκατσίνοβιτς), Μαρίν, Μάνταλος (61′ Βιτάλις), Κοϊτά (96′ Κουτέσα), Μάγερ (96′ Κάιρινεν), Γιόβιτς (82′ Αριάγκα), Βάργκα

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Ελιάσι, Λιάγκας, Κορνέζος, Πάντσο (85′ Ούρτζι), Μανθάτης, Πάντεα, Κωστή (85′ Γκούμας), Σουτ (58′ Συμελίδης), Νίκας (77′ Μπαουζά), Ποπέσκου, Κομπνάν (77′ Εμμανουηλίδης)

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