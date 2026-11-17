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Πράξη αντίστασης κατά της Χούντας. Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ δημοσίευσε ένα μοναδικό ντοκουμέντο, από τον αγώνα της Ένωσης εναντίον της πρωταθλήτριας Δανίας Ακαντέμισκ, στις 27 Νοεμβρίου 1968 στην Κοπεγχάγη.

Η τότε πρωταθλήτρια Ελλάδας, ΑΕΚ, είχε επικρατήσει 2-0 σε εκείνο το παιχνίδι, παίρνοντας την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (0-0 το πρώτο ματς), με τους φίλους της ομάδας να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, φωνάζοντας συνθήματα κατά της Χούντας των συνταγματαρχών.

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Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, δεκάδες φίλαθλοι της ΑΕΚ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο με πανό και συνθήματα, στην πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της χούντας σε αθλητικό γεγονός.

Παρά τις προσπάθειες των παικτών της Ακαντέμισκ εντός αγωνιστικού χώρου, κάνοντας καθιστική διαμαρτυρία. Πολλοί από τους φίλους της Ένωσης, χτυπήθηκαν και προπηλακίστηκαν από παίκτες των γηπεδούχων, αλλά και αστυνομικούς. Μάλιστα, υπήρξαν και τραυματίες που αποχώρησαν με ασθενοφόρο.

Ήταν μια πράξη αντίστασης, που η δικτατορία -και η λογοκρισία της εποχής- εξαφάνισαν από όλες τις εφημερίδες και τα ρεπορτάζ. Ένας θρίαμβος των παικτών -με την πρόκρισή τους- αλλά και των φιλάθλων.

Όπως μάλιστα τονίζεται, η «εισβολή της Κοπεγχάγης» δεν ήταν η μόνη πράξη αντίστασης προς την Χούντα από οπαδούς της ΑΕΚ. Τρία χρόνια αργότερα, στις 15 Σεπτεμβρίου 1971, στον αγώνα της ΑΕΚ με την Ίντερ -πάλι για το Κύπελλο Πρωταθλητριών- οι φίλαθλοι της Ένωσης σήκωσαν πανό και φώναξαν συνθήματα υπέρ της ελευθερίας και κατά της Χούντας.