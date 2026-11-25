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Η ομάδα καταλαμβάνει την 31η θέση της βαθμολογίας έχοντας συγκεντρώσει μόνο τρεις βαθμούς μετά από πέντε αγωνιστικές.

Οι πιθανότητες πρόκρισης της ομάδας στην πρώτη εικοσάδα της βαθμολογίας περιορίστηκαν πλέον στο 7,8% σύμφωνα με τις πρόσφατες προσομοιώσεις.

Η ΑΕΚ καλείται να διεκδικήσει την πρόκριση στους τρεις τελευταίους αγώνες της διοργάνωσης απέναντι στη Γαλατασαράι, τη Ρόμα και την Ντόρτμουντ.

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Δύσκολη αποστολή έχει μπροστά της η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, καθώς η ήττα από την Κόμο περιόρισε σημαντικά τις πιθανότητές της να βρεθεί ανάμεσα στις 24 ομάδες που θα συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Η Ένωση δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την έδρα της Κόμο, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 και συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές ήττες στη φετινή League Phase του Champions League.

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Μετά από πέντε αγωνιστικές, η ΑΕΚ βρίσκεται στην 31η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς, τους οποίους κατέκτησε στην πρεμιέρα απέναντι στη ΛΑΣΚ, επικρατώντας με 1-0.

[🔵 UCL projetctions after the first night of MD5]



*teams ordered on average final projected position



Top 8:

📈 In: 🇪🇸 Betis

📉 Out: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City



Top 24:

📈 In: 🇳🇴 Bodø/Glimt

📉 Out: 🇹🇷 Fenerbahçe pic.twitter.com/Ps4T6u5O3J November 24, 2026

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές

Απομένουν τρεις αναμετρήσεις για την ολοκλήρωση της League Phase και η ομάδα καλείται να κάνει την υπέρβαση, προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μάλιστα, δύο από τα τρία παιχνίδια που απομένουν θα διεξαχθούν στην Allwyn Arena, με την ΑΕΚ να έχει μπροστά της συνολικά εννέα διαθέσιμους βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της ΑΕΚ μέχρι στιγμής:

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ 3-1

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 5-1

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3

Κόμο – ΑΕΚ 1-0

Οι τρεις αγώνες που απομένουν:

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ΑΕΚ – Γαλατασαράι (08/12/2026)

ΑΕΚ – Ρόμα (19/01/2027)

Ντόρτμουντ – ΑΕΚ (27/01/2027)

Champions League: Μόλις 7,8% οι πιθανότητες πρόκρισης για την ΑΕΚ

Η ήττα από την Κόμο δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της ΑΕΚ να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη 24άδα της βαθμολογίας.

Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του Football Meets Data, οι πιθανότητες της ελληνικής ομάδας να ολοκληρώσει τη League Phase μέσα στις 24 πρώτες θέσεις ανέρχονται πλέον μόλις στο 7,8%.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό, που αποτυπώνει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ένωση. Ωστόσο, με εννέα βαθμούς να διεκδικούνται ακόμη, η ΑΕΚ θα επιχειρήσει να εξαντλήσει τις πιθανότητές της στα παιχνίδια με τη Γαλατασαράι, τη Ρόμα και την Ντόρτμουντ.

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Πώς λειτουργεί η πρόκριση από τη League Phase του Champions League

Υπενθυμίζεται ότι στη νέα μορφή του Champions League συμμετέχουν 36 ομάδες σε ενιαία βαθμολογία.

Οι πρώτες οκτώ ομάδες της League Phase εξασφαλίζουν απευθείας την παρουσία τους στη φάση των «16», ενώ όσες τερματίσουν από την 9η έως και την 24η θέση θα διεκδικήσουν την πρόκριση μέσω των ενδιάμεσων playoffs.

Αντίθετα, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 25 έως 36 ολοκληρώνουν την ευρωπαϊκή τους πορεία.

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Για την ΑΕΚ, επομένως, οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές αποκτούν χαρακτήρα τελικών, με στόχο να ανατρέψει τα δεδομένα και να παραμείνει στη διεκδίκηση μιας θέσης στα νοκ άουτ του Champions League.