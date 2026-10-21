Μια φωτογραφία του Έρλινγκ Χάαλαντ με την κιτρινόμαυρη φανέλα της ΑΕΚ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους της Ένωσης. Ο σταρ της Μάντσεστερ Σίτι φόρεσε μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ΑΕΚ τη φανέλα του Ντομαγκόι Βίντα, με το νούμερο «21» στην πλάτη.
Ο Νορβηγός επιθετικός δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στο παιχνίδι που διεξήχθη στο «Έτιχαντ» για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ομάδα του επικράτησε με 5-1, ωστόσο ο Χάαλαντ κατάφερε να γίνει θέμα συζήτησης για έναν διαφορετικό, αυτή τη φορά κιτρινόμαυρο, λόγο.
Η ανάρτηση της Ιβάνα Βίντα που έγινε viral
Τη φωτογραφία δημοσίευσε σε story στο Instagram η σύζυγος του αρχηγού της ΑΕΚ, Ιβάνα Βίντα. Στην εικόνα, ο Χάαλαντ εμφανίζεται να φορά τη φανέλα του Κροάτη αμυντικού, με την ίδια να σχολιάζει με χιούμορ, αναφερόμενη στην παλαιότερη ομοιότητα των δύο ποδοσφαιριστών:
«Ο γιος φοράει τη φανέλα του μπαμπά».
Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δεν είναι συνηθισμένο ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να εμφανίζεται με τη φανέλα της ΑΕΚ.