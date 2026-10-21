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Μετά από εννέα ημέρες στην Αγγλία, η ΑΕΚ επιστρέφει στο «σπίτι» της, έχοντας γνωρίσει την ήττα από Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι και πλέον καλείται να να αναζητήσει αρκετούς βαθμούς στα επόμενα πέντε παιχνίδια της League Phase του Champions League, εάν θέλει να περάσει -τουλάχιστον- στην ενδιάμεση- επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μετά από 3 αγωνιστικές, η ΑΕΚ έμεινε με τους 3 βαθμούς που πήρε από τη νίκη επί της ΛΑΣΚ, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Έτσι, πριν από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης “στροφής” της διοργάνωσης, η Ένωση έπεσε στην 27η θέση της βαθμολογίας.

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Οι πιθανότητες εισόδου της Ένωσης στην 24άδα της βαθμολογίας μειώθηκαν σημαντικά. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Football Meets Data, οι πιθανότητες της ΑΕΚ να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία έπεσαν πλέον στο 26,8%, καταγράφοντας πτώση της τάξης των 5,9 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τα δεδομένα που ίσχυαν πριν από την αναμέτρηση στο Μάντσεστερ.

🔵 UCL projections after the first night of MD3, with teams ordered on xPts.



Top 8:

▲ In 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

▼ Out 🇪🇸 Betis



Top 24

▲ In 🇳🇱 PSV Eindhoven

▼ Out 🇺🇦 Shakhtar



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Οι προσομοιώσεις του υπερυπολογιστή δίνουν μια εκτίμηση και στους βαθμούς που χρειάζεται η Ένωση προκειμένου να εξασφαλίσει μία θέση στα playoffs. Αν η ομάδα του Νίκολιτς στις επόμενες πέντε αγωνιστικές φτάσει τους 9 βαθμούς, οι πιθανότητες πρόκρισης διαμορφώνονται στο 31,5%, ενώ αν πάει στους 10 βαθμούς το συγκεκριμένο ποσοστό αγγίζει το 85,15%.

Ακόμη πιο ξεκάθαρη γίνεται η κατάσταση στους 11 βαθμούς; καθώς σε αυτή την περίπτωση η πρόκριση θεωρείται σχεδόν εξασφαλισμένη, με πιθανότητες που αγγίζουν το 99,9%.

Όπως έχει φανεί στις δύο προηγούμενες σεζόν της νέας μορφής του Champions League, το βαθμολογικό όριο για την είσοδο στην 24άδα παρουσίασε σημαντική διαφοροποίηση. Στην παρθενική σεζόν αυτού του νέου φορμάτ, δηλαδή το 2024-25, χρειάστηκαν 11 βαθμοί για την είσοδο στην πρώτη 24άδα, ενώ πέρυσι έπεσε τους 9 βαθμούς.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο συντελεστής τερμάτων, τον οποίο η ΑΕΚ θα πρέπει να βελτιώσει.