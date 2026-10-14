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Όλα έτοιμα είναι στο Λονδίνο για το σημαντικό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν ντεμπούτο με το «δεξί» την 1η αγωνιστική κόντρα στην Λασκ, καθώς επικράτησαν με 1-0 χάρη στο απίστευτο γκολ του Μαρίν, με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

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Στο παιχνίδι με την Σαχτάρ, ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινάει τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα θα είναι από αριστερά προς δεξιά οι Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα.

Στον άξονα ξεκινούν οι Μαρίν και Βιτάλις, με τον Μάγερ δεξιά, τον Κοϊτά αριστερά και τον Ζίνι να κινείται κοντά στον Λούκα Γιόβιτς.

Στο γήπεδο βρίσκονται περισσότεροι από 10.000 φίλοι της «Ένωσης», οι οποίοι θα βρίσκονται δίπλα στους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.