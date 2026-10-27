Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ερασιτεχνική ΑΕΚ ανακοίνωσε την αυτόματη ετήσια ανανέωση των συμβολαίων για τις αθλήτριες βόλεϊ που κυοφορούν κατά το τελευταίο έτος της συνεργασίας τους με τον σύλλογο.

Ο σύλλογος θεσπίζει επίδομα εγκυμοσύνης το οποίο θα καλύπτει οικονομικά τις αθλήτριες καθόλη τη διάρκεια της κύησης και της αποχής από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη του Μάριου Ηλιόπουλου στο πλαίσιο της έμπρακτης υποστήριξης της μητρότητας στον χώρο του γυναικείου αθλητισμού.

Στο πλαίσιο αυτών των νέων μέτρων, ο σύλλογος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου της αθλήτριας Εβίτας Ξηντάρα για έναν επιπλέον χρόνο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

H ερασιτεχνική ΑΕΚ θα κάνει αυτόματη ανανέωση συμβολαίου για ένα χρόνο σε όσε αθλήτριες βόλεϊ ετοιμάζονται να γίνουν μητέρες κατά το τελευταίο έτος της συνεργασίας τους, ενώ θα καθιερωθεί και επίδομα εγκυμοσύνης, το οποίο θα καλύπτει την περίοδο κύησης και της αποχής από τις αγωνιστικές υποχρεώσης.

Η οικογένεια, η μητρότητα και η αθλητική καριέρα δεν πρέπει να αποτελούν επιλογές που αποκλείουν η μία την άλλη! Με αυτό το μήνυμα, η Ερασιτεχνική ΑΕΚ προχώρησε σε μια σπουδαία πρωτοβουλία, που αναμένεται να ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, και φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στον γυναικείο αθλητισμό στη χώρα μας, με πρωτοβουλία και την στήριξη του Μάριου Ηλιόπουλου!

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ



«Η ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Εβίτα Ξηντάρα για έναν ακόμη χρόνο, στηρίζοντας έμπρακτα, όχι μόνο την αθλήτριά της, η οποία ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα νέο μέλος στην οικογένειά της, αλλά και την μητρότητα στον αθλητισμό!

Ο αθλητικός οργανισμός της ΑΕΚ (Ερασιτεχνική), με την αμέριστη στήριξη του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, βρίσκεται στο πλευρό της αθλήτριας μας και προχωρά στην υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων για την έμπρακτη υποστήριξη της μητρότητας στο βόλεϊ γυναικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΕΚ θεσπίζει την ετήσια ανανέωση των συμβολαίων των αθλητριών του τμήματος που κυοφορούν κατά το τελευταίο έτος της συνεργασίας τους με τον Σύλλογο. Παράλληλα, καθιερώνει επίδομα εγκυμοσύνης για κάθε αθλήτρια του βόλεϊ γυναικών, που μένει έγκυος, για τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της αποχής από τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης του συμβολαίου της.

Με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η ΑΕΚ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τις αθλήτριές της και να προασπίζει τη μητρότητα και την οικογένεια, αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία οικογένειας αποτελεί ένα ξεχωριστό και σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή κάθε γυναίκας, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και έμπρακτη υποστήριξη.

Η Εβίτα Ξηντάρα παραμένει μέλος της κιτρινόμαυρης οικογένειας, έχοντας την ΑΕΚ στο πλευρό της, μέσα και έξω από το γήπεδο.

Εβίτα, σου ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και κάθε ευτυχία σε αυτή τη νέα, όμορφη διαδρομή της ζωής σου!»