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Η ΑΕΚ επέστρεψε με δυο ήττες από την Αγγλία και τα ματς με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι, αλλά έχει μπροστά της τον τεράστιο εντός έδρας αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 4η αγωνιστική της League Phase, πριν αφήσει και πάλι την έδρα της, για να αγωνιστεί στην έδρα τη Κόμο του Τάσου Δουβίκα.

Οι φίλοι της ΑΕΚ κινήθηκαν ταχύτατα και άμεσα έκλεισαν όλα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ομάδα για το παιχνίδι του Champions League, στο Κόμο (24.11.2026, 22:00), όπως αναφέρεται και στην σχετική ενημέρωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την Como 1907, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας) στο Giuseppe Sinigaglia Stadium, εξαντλήθηκαν κατά την πρώτη φάση διάθεσής τους.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση και τη διαρκή στήριξη που δείχνετε στην ομάδα μας.

Οι φίλαθλοι που ολοκλήρωσαν την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα το λάβουν σε δεύτερο χρόνο, απευθείας από το αρμόδιο τμήμα της ιταλικής ομάδας.