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Η ΑΕΚ επέστρεψε στις προπονήσεις για να προετοιμαστεί για το σπουδαίο εντός έδρας ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (04/11/26, 19:45) στο Champions League και είδε τον Θωμά Στρακόσα να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς.

Στην προπόνηση της ΑΕΚ λίγες ώρες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό συμμετείχε ο Στρακόσα για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό στον καρπό που τον ταλαιπώρεισαι και πλέον είναι στο χέρι του Μάρκο Νίκολιτς αν ο Αλβανός κίπερ θα επιστρέψει στην αποστολή της Ένωσης για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ.

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Ο Ζοάο Μάριο

Ο Ζοάο Μάριο, αντίθετα, απουσίασε από το αθηναϊκό ντέρμπι λόγω πυρετού και διαγνώστηκε με πνευμονία. Εισήχθη στο νοσοκομείο, που πιθανότατα θα μείνει για 4 με 5 μέρες για να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στη δράση.