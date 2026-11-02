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Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (04/11/26, 19:45) για την 4η αγωνιστική του Champions League και ο Φεντερίκο Βαλβέρδε θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ζοσέ Μουρίνιο για την αναμέτρηση.

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε έχασε το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ρασίνγκ Σανταντέρ, όμως συμμετείχε κανονικά στην πρώτη προπόνηση των «μερένχες» ενόψει ΑΕΚ και σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα θα δώσει το παρών στην αποστολή, που θα ταξιδέψει στην Αθήνα.

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Ο Ουρουγουανός ταλαιπωρούταν από πρόβλημα στο δεξιό οπίσθιο μηριαίο, όμως πλέον ο μυϊκός τραυματισμός του ανήκει στο παρελθόν και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στον «Special One», αποτελώντας ένα από τα βασικά γρανάζια της ομάδας, όντας μάλιστα και ο αρχηγός της.