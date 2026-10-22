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Με την ψυχολογία στα ύψη, μετά από τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν από το Clasico, ο Βινίσιους βρίσκεται στο επίκεντρο για έναν λόγο που δεν συνηθίζεται για έναν ποδοσφαιριστή με τα δικά του χαρακτηριστικά.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα στα τελευταία 9 παιχνίδια του με τη φανέλα των Μαδριλένων, όμως αυτό δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που ξεχωρίζει στην πρόσφατη παρουσία του. Στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις που ξεκίνησε στο βασικό σχήμα, απέναντι στη Ρόμα και τη Λειψία, δεν επιχείρησε ούτε μία ντρίμπλα, καταγράφοντας μια επίδοση που δεν είχε σημειώσει ποτέ ξανά ως παίκτης της Ρεάλ.

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Το συγκεκριμένο στατιστικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς πως στις προηγούμενες συμμετοχές του ως βασικός στην ομάδα, είχε ολοκληρώσει μόλις τρεις αγώνες χωρίς να επιχειρήσει έστω μία ντρίμπλα.

0 – Vinícius Júnior no ha intentado ni un solo regate en sus dos últimos partidos con el Real Madrid entre todas las competiciones, primera vez que encadena dos titularidades seguidas sin intentar un regate en su carrera en el conjunto blanco.



📊 Es solo una vez menos que en el… pic.twitter.com/yqxKRiYKly October 21, 2026

Την ίδια στιγμή, οι συμπαίκτες του έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επιθετικό κομμάτι. Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να προσφέρει γκολ και δημιουργία, ο Γιαν Ντιομαντέ ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του, ενώ ο Αρντά Γκιουλέρ επιβεβαιώνει την ανοδική του πορεία.

Παρά τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από την αγωνιστική κατάσταση του Βινίσιους, ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια του ποδοσφαιριστή του. Ο Πορτογάλος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεισφορά του Βραζιλιάνου στο αμυντικό σκέλος, υπογραμμίζοντας πως ανέλαβε περισσότερες ευθύνες στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

«Περιμένουμε ακόμα από αυτόν να είναι καθοριστικός. Μου άρεσε αυτό που προσέφερε. Σήμερα ανέλαβε περισσότερες αμυντικές ευθύνες», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του προπονητή της Ρεάλ.