Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Αϊντχόφεν, επικρατώντας με το εμφατικό 5-1 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, η ισπανική ομάδα επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η «βασίλισσα» μπήκε δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο και μέσα σε μόλις 15 λεπτά κατάφερε να πετύχει τρία γκολ, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση. Η επιθετική αποτελεσματικότητα και η συνολική εικόνα των Μαδριλένων δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην ολλανδική ομάδα, με τη Ρεάλ να μετατρέπει την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν πρωταγωνιστή.

Advertisement

Advertisement

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ζοσέ Μουρίνιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση των ποδοσφαιριστών του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία του Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο Άγγλος διεθνής ξεχώρισε με την αγωνιστική του εικόνα, κερδίζοντας τα εγκωμιαστικά σχόλια για την ποιότητα, την επιρροή του στο παιχνίδι και τον ηγετικό ρόλο που ανέλαβε στον αγωνιστικό χώρο.

«Η ομάδα έπαιξε καταπληκτικά απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα όπως είναι η Αϊντχόφεν. Είναι από εκείνα τα παιχνίδια στα οποία ο προπονητής έχει πολύ λίγα να πει, όταν βλέπει τους παίκτες του να αγωνίζονται τόσο καλά. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος και πρέπει να σταθώ στον Μπέλιγχαμ. Ήταν για ακόμη μία φορά ο ηγέτης μας και πιστεύω πως απέδειξε ξανά ότι είναι ο καλύτερος μέσος αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.