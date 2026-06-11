Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ζοσε Μουρίνιο 13 χρόνια μετά την αποχώρησή του επέστρεψε και επίσημα στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης για να την επαναφέρει στην κορυφή της Ισπανίας και της Ευρώπης.

Η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο συνδέεται με την επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ ως πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, του οποίου διακαής πόθος.

Advertisement

Advertisement

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ρεάλ Μαδρίτης συναντήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου, με πρόεδρο τον Φλορεντίνο Πέρεθ και συμφώνησε στην έλευση του Ζοζέ Μουρίνιο για τη θέση του προπονητής για τα επόμενα τρία χρόνια, έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο θα ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης στις 13 Ιουλίου, την ημέρα που ξεκινάει η προετοιμασία της σεζόν», έγραψαν οι μερένχες στην ανακοίνωσή τους.

Ο Πορτογάλος προπονητής ανάγκασε τη Ρεάλ Μαδρίτης να προσφέρει 15.000.000 στην Μπενφίκα για να τον κάνει δικό της.