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Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει συμφωνήσε εδώ και αρκετό καιρό να αναλάβει την τεχνική ηγσεία της Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον η ισπανική ομάδα θα τον παρουσιάσει την Τετάρτη (10/06/26) για να πιάσει δουλειά.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ κέρδισε με σαρωτικό τρόπο της εκλογές για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον μπορεί να επισημοποιήσει τη συμφωνία με τον Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος συμετείχε ήδη στο σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής σεζόν.

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Ο «Special One» σύμφωνα με δημοσίευμα του «Goal» θα έχει στο πλευρό του τον Πορτογάλο «θρύλο» της ομάδας Πέπε, ο οποιος ολοκλήρωσε την σπουδαία καριέρα του σε Πόρτο, Ρεάλ Μαδρίτης και Εθνική Πορτογαλίας.

Ο Μουρίνιο στο πρώτο του πέρασμα από τον πάγκο της «Βασίλισσας» από το 2010 έως το 2013 κατέκτησε μία φορά το ισπανικό πρωτάθλημα, μία φορά το Κύπελλο Ισπανίας και μία φορά το ισπανικό Super Cup.