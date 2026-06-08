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Ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης για τα επόμενα 4 χρόνια, αφού κέρδισε τις εκλογές με αντίπαλο τον Ενρίκε Ρικέλμε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά από μία νέα εκλογική αναμέτρηση αποφάσισε πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι ο εκλεκτός για να συνεχίσει το έργο του ως πρόεδρος της ομάδας. Ο παντοκράτορας της «Βασίλισσας» συγκέντρωσε το 70% των ψήφων ενάντια στον Ενρίκε Ρικέλμε.

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Πλέον, η Ρεάλ είναι έτοιμη να ξεκινήσει το πλάνο επιστροφής στην κορυφή με τον Ζοσέ Μουρίνιο να είναι ο νέος προπονητής της ομάδας έχοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο απολογισμός του Πέρεθ ως πρόεδρος των μερένχες είναι εντυπωσιακός. Η Ρεάλ υπό την προεδρία του έχει κατακτήσει 66 τίτλους σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με τις 7 φορές που κέρδισε το Champions League να ξεχωρίζουν στη συλλογή τίτλων.

Ο Πέρεθ εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος το 2000 και από τότε με ένα σύντομο διάλειμμα (2006-2009) είναι ο κυριάρχος της ομάδας έχοντας φέρει τα σπουδαιότερα ονόματα που κυκλοφορούν στο χώρο του ποδοσφαίρου.

«Κερδίσαμε. Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαστε μια οικογένεια. Θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε τίτλους μαζί. Είναι μια όμορφη ημέρα για εμένα και όλους τους Μαδριλένους. Η μάχη για την κατάκτηση του 16ου Champions League ξεκινάει απόψε. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να καλωσορίσουμε πίσω έναν από τους καλύτερους προπονητές του κόσμου, τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Η δέσμευσή μου είναι σαφής: να υπερασπιστώ την ανεξαρτησία της Ρεάλ Μαδρίτης, να ενισχύσω τον ρόλο των μελών και να διασφαλίσω ότι ο σύλλογος θα συνεχίσει να ηγείται του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η συνέχεια δεν σημαίνει στασιμότητα . σημαίνει συνέχιση του μετασχηματισμού του συλλόγου μέσω της εμπειρίας, της σταθερότητας και της φιλοδοξίας. Θα έρθουν νέες μεταγραφές .

Ξέρουμε ποιες ενισχύσεις χρειαζόμαστε και θα είναι εδώ την επόμενη σεζόν φορώντας τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο θα παίζουν πάντα μαζί μου και φέτος δεν θα αποτελέσει εξαίρεση», ανέφερε ο Φλορεντίνο Πέρεθ στην ομιλία του μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές.