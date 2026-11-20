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Μέχρι το 2028 θα παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τιμπό Κουρτουά, αφού ανανέωσε για επιπλέον δώδεκα μήνες τη συνεργασία του, η οποία είχε αρχική διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Βέλγος τερματοφύλακας εντάχθηκε στο δυναμικό της «βασίλισσας» το καλοκαίρι του 2018, προερχόμενος από την Τσέλσι, και έχει συμβάλει σημαντικά στις επιτυχίες της Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία έχει κατακτήσει -μεταξύ άλλων- τρία πρωταθλήματα Ισπανίας και δύο Champions League.

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Ο 34χρονος άσος έχει καταγράψει 348 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τους «μερένγκες», ενώ διατήρησε ανέπαφη την εστία του σε 133 αναμετρήσεις.

Στον τελικό του Champions League το 2022, οι επεμβάσεις του τον κατέστησαν πρωταγωνιστή στην επικράτηση της Ρεάλ, που κατέκτησε το 14ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Ο ίδιος ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης στο Παρίσι, χάρη στις κρίσιμες αποκρούσεις του που διασφάλισαν το τελικό 1-0 απέναντι στη Λίβερπουλ.

Ο ίδιος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τερματοφύλακες της εποχής του, έχοντας λάβει πληθώρα ατομικών βραβείων. Το 2018 τιμήθηκε με τα «Χρυσά Γάντια» στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ανακηρύχθηκε καλύτερος γκολκίπερ στα βραβεία “The Best” της FIFA, ενώ το 2022 το “France Football” του απένειμε το «Τρόπαιο Γιασίν» ως τον κορυφαίο τερματοφύλακα της χρονιάς.