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Νέα εξέλιξη καταγράφεται στη δικαστική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, κλήθηκε σε απολογία από τον αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση που αφορά τις ευθύνες για τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλήση σχετίζεται με τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν και τα οποία, εφόσον είχαν υλοποιηθεί, θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει στην αποτροπή του δυστυχήματος.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία και ώρα κατά την οποία ο πρώην υπουργός θα κληθεί να εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κώστας Αχ. Καραμανλής αναμένεται να ζητήσει προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, αίτημα το οποίο εκτιμάται ότι θα γίνει δεκτό. Ως εκ τούτου, η παροχή εξηγήσεων από την πλευρά του ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μετά την εορταστική περίοδο.

Η κλήση σε απολογία αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο βήμα στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς η έρευνα περνά πλέον σε ένα καθοριστικό στάδιο ως προς την αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ευθυνών σε σχέση με τις παραλείψεις και τις καθυστερήσεις στα έργα του σιδηροδρόμου.