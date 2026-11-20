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Ο ίδιος επιδιώκει την αναλυτική ενημέρωση για τη διαχείριση των εσόδων από τη συναυλία και τη χρηματοδότηση των ταξιδιών της Μαρίας Καρυστιανού στο εξωτερικό.

Πλακιάς διευκρινίζει ότι δεν κατηγορεί κανέναν για ατασθαλίες, αλλά απαιτεί την απόδοση δικαιοσύνης και την πλήρη διαλεύκανση των οικονομικών στοιχείων.

Παράλληλα, ο ίδιος ζητά επιστημονική τεκμηρίωση για τα βίντεο της υπόθεσης και διερευνά τη διαρροή υπηρεσιακού φωτογραφικού υλικού από τη δικογραφία προς τον Κυριάκο Βελόπουλο.

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Να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των Συλλόγων συγγενών θυμάτων των Τεμπών και τη διενέργεια συνολικού οικονομικού ελέγχου ζητά ο Νίκος Πλακιάς. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για τη χρηματοδότηση των ταξιδιών της Μαρίας Καρυστιανού στο εξωτερικό και τη διαχείριση των εσόδων από τη συναυλία για τα θύματα.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8, ο πατέρας που έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία διευκρίνισε ότι δεν κατηγορεί κανέναν για οικονομικές ατασθαλίες, αλλά ζητά πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων.

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«Δεν έχω πρόβλημα να ελεγχθούν όλοι. Να ανοίξουν οι λογαριασμοί, να εξεταστούν τα στοιχεία και να βγει η αλήθεια», τόνισε.

«Να δούμε τι συγκεντρώθηκε και πού διατέθηκε»

Ο Νίκος Πλακιάς υπογράμμισε ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μετά την τραγωδία είχαν συγκεκριμένο σκοπό, καθώς, όπως ανέφερε, η αρχική συμφωνία προέβλεπε τη στήριξη όλων των οικογενειών που επλήγησαν.

«Τα χρήματα αυτά συγκεντρώθηκαν με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Όταν είχα μιλήσει με τον κύριο Καπράλο, η συμφωνία ήταν ότι θα μοιράζονταν όχι μόνο στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους, αλλά και σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν από την τραγωδία», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε ότι δεν διεκδικεί χρήματα για τον εαυτό του, αλλά ζητά αναλυτικό απολογισμό για τα έσοδα, τις δαπάνες και το υπόλοιπο των λογαριασμών. «Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ. Δεν ζητάω τίποτα για τον εαυτό μου».

Τα ερωτήματα για τα ταξίδια της Μαρίας Καρυστιανού

Ειδική αναφορά έκανε στις μετακινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού στην Ευρώπη, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν τα έξοδα καλύπτονταν από προσωπικούς πόρους ή από τα χρήματα του Συλλόγου. «Για παράδειγμα, όταν η κυρία Καρυστιανού ταξίδευε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες και σε διάφορα συνέδρια, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν τα έξοδα καλύπτονταν από δικά της χρήματα ή από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Σύλλογο».

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Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν διαθέτει αποδείξεις για παράνομη οικονομική δραστηριότητα. «Δεν κατηγορώ κανέναν ότι πήρε χρήματα. Δεν έχω στα χέρια μου στοιχεία για κάτι τέτοιο και δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι χωρίς αποδείξεις», είπε.

Ωστόσο, έθεσε και το ενδεχόμενο νομικών ευθυνών, εάν αποδεικνυόταν ότι χρήματα που προορίζονταν για τις οικογένειες χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς.

Η τοποθέτηση για τα βίντεο και τη δίκη των Τεμπών

Ο Νίκος Πλακιάς αναφέρθηκε επίσης στις αμφισβητήσεις σχετικά με τη γνησιότητα των βίντεο της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι αυτές πρέπει να εξετάζονται με επιστημονικά στοιχεία.

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«Αν κάποιος αμφισβητεί τα βίντεο, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος να το κάνει. Να καταθέσει αίτημα, να εξεταστούν τα αρχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και να προσκομίσει και τους δικούς του πραγματογνώμονες». Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τις επιστημονικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς σχετικά με την πυρόσφαιρα.

Αναφερόμενος στη δικαστική διαδικασία, υπογράμμισε ότι προτεραιότητά του είναι η απόδοση δικαιοσύνης. «Δεν με ενδιαφέρει να τελειώσει το δικαστήριο όπως βολεύει τον καθένα. Θέλω να γίνει μια δίκαιη δίκη».

Τέλος, αναφέρθηκε στην αντιπαράθεσή του με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, σχετικά με τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από τη δικογραφία των Τεμπών, για την οποία έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα.

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«Εγώ περιμένω τον κύριο Βελόπουλο. Θα χαρώ να τον δω από κοντά στο δικαστικό μέγαρο και να μου εξηγήσει ποιος ήταν ο σκοπός της δημοσιοποίησης των συγκεκριμένων φωτογραφιών, αρχικά μέσα στη Βουλή και στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Επιπλέον, ζήτησε να αποσαφηνιστεί ποιος προμήθευσε τον Κυριάκο Βελόπουλο με το συγκεκριμένο υλικό.

«Μιλάμε για πιθανή διαρροή υπηρεσιακού υλικού. Ο κύριος Βελόπουλος δεν είναι διάδικος στην υπόθεση και θέλω να μάθω πώς έφτασε στα χέρια του αυτό το υλικό».

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