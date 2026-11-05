Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μακριά από τα υψηλά στάνταρ απόδοσης που μας έχει συνηθίσει βρίσκεται τη φετινή σεζόν ο Βινίσιους Τζούνιορ, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης να μην έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει τον ρυθμό του. Οι αριθμοί του στους πρώτους μήνες της αγωνιστικής περιόδου αποτυπώνουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζει, ενώ η αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ ήρθε να προσθέσει ακόμη ένα αρνητικό στοιχείο στην παρουσία του.

🚨 Viní Jr. has not completed a single dribble in the last 3 Champions League matches he has played.



Worst streak since he joined Real Madrid. pic.twitter.com/lQzPQiTXvz Advertisement Advertisement November 4, 2026

Ο διεθνής άσος έχει μέχρι στιγμής απολογισμό μόλις ενός γκολ και τριών ασίστ σε 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που απέχει από όσα περιμένουν τόσο οι φίλοι της «βασίλισσας» όσο και ο ίδιος από τον εαυτό του.

Στο παιχνίδι απέναντι στην Ένωση, ο Μουρίνιο επέλεξε να τον τοποθετήσει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ωστόσο ο Βραζιλιάνος δεν κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ο Λάζαρος Ρότα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντί του, περιορίζοντας σημαντικά τη δράση του και δυσκολεύοντάς τον να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις για την εστία του Μπρινιόλι.

Ο Βινίσιους παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 81 λεπτά, χωρίς να καταφέρει να ξεχωρίσει, πριν αντικατασταθεί λίγα λεπτά πριν από το νικητήριο γκολ του Βαλβέρδε για τη Ρεάλ.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, αφορά ένα από τα μεγαλύτερα αγωνιστικά του προσόντα. Οι ντρίμπλες αποτελούν διαχρονικά το σήμα κατατεθέν του Βραζιλιάνου, όμως το τελευταίο διάστημα δυσκολεύεται ακόμη και σε αυτόν τον τομέα.