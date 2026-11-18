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Σε πρόωρη επέκταση της συνεργασίας της με τον Αρντά Γκιουλέρ προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στον νεαρό Τούρκο μεσοεπιθετικό.

Οι «μερένγκες» ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολαίου του 21χρονου ποδοσφαιριστή μέχρι το καλοκαίρι του 2032, επεκτείνοντας κατά τρία χρόνια την προηγούμενη συμφωνία των δύο πλευρών, η οποία είχε ισχύ έως το 2029.

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Πρόκειται για μια κίνηση που αποτυπώνει τη διάθεση της Ρεάλ να διατηρήσει τον Γκιουλέρ στο δυναμικό της για πολλά ακόμη χρόνια, καθώς ο Τούρκος άσος αποτελεί ένα από τα σημαντικά πρόσωπα του αγωνιστικού της σχεδιασμού.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός βρίσκεται ήδη στην τέταρτη σεζόν του στη Μαδρίτη και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με την ποιότητα, τη δημιουργικότητα και την εκτελεστική του ικανότητα.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Αρντά Γκιουλέρ συμφώνησαν στην επέκταση του συμβολαίου του παίκτη, η οποία τον διατηρεί στον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2032.

Ο Αρντά Γκιουλέρ εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιούλιο του 2023, σε ηλικία 18 ετών. Στη διάρκεια των τεσσάρων σεζόν που φορά τη φανέλα της ομάδας μας, έχει πραγματοποιήσει 126 συμμετοχές και έχει κατακτήσει 5 τίτλους: 1 Champions League, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA, 1 Σούπερ Καπ Ευρώπης, 1 πρωτάθλημα La Liga και 1 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Είναι διεθνής με την Τουρκία, έχοντας καταγράψει 38 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα μέχρι σήμερα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, έλαβε το βραβείο του «Ανερχόμενου Παίκτη της Σεζόν» στο Champions League της περιόδου 2025-2026».