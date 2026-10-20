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Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο -6 από την Μπαρτσελόνα και στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της La Liga και ο Ζοζέ Μουρίνιο βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, με τους φιλάθλους και τη διοίκηση να μην βλέπουν αγωνιστική πρόοδο και τον Φλορεντίνο Πέρεθ να έχει αρχίσει να σκέφτεται την απομάκρυνση του Πορτογάλου προπονητή.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο, σύμφωνα με αρκετούς Ισπανούς δημοσιογράφους, δεν έχει ικανοποιήσει τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης που τον πίστεψε και ειδικότερα τον Φλορεντίνο Πέρεθ και αν συνεχιστεί η κακή εικόνα εντός του αγωνιστικού χώρου δεν αποκλείεται να υπάρξει και πρόωρη αλλαγή, με τους πιθανούς αντικαταστάτες να έχουν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται.

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Ο Ντιντιέ Ντεσάν μετά από 14 χρόνια στην Εθνική Γαλλίας κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και είναι ο εκλεκτός του Φλορεντίνο Πέρεθ σε περίπτωση που αποφασίσει να αντικαταστήσει τον Ζοσέ Μουρίνιο, με βάση το ρεπορτάζ του Σέρχιο Βαλεντίν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μπροστά της κρίσιμα ματς, με το Clasico με την Μπαρτσελόνα (25/10/26) να μοιάζει «τελικός» για τον Πορτογάλο προπονητή αν θέλει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης για να παραμείνει στο «τιμόνι» των μερένχες.

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα βρεθεί στο δρόμο της Ρεάλ (04/11/26) για το Champions League και μένει να φανεί με ποιον προπονητή θα εμφανιστεί η «Βασίλισσα» στην Allwyn Arena.