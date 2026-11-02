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Σάρωσε η ΑΕΚ τα βραβεία στην 45η γιορτή του ΠΣΑΠΠ!

Ο Μάρκο Νίκολιτς ψηφίστηκε καλύτερος προπονητής της περσινής σεζόν, ενώ η κορυφαία ενδεκάδα περιλαμβάνει έξι κιτρινόμαυρους. Τους Θωμά Στρακόσα, Φιλίπε Ρέλβας, Λάζαρο Ρότα, Ραζβάν Μαρίν, Ορμπελίν Πινέδα και Λούκα Γιόβιτς!

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Αναλυτικά: Τερματοφύλακας: Θωμάς Στρακόσα (ΑΕΚ). Κεντρικοί αμυντικοί: Φιλίπε Ρέλβας (ΑΕΚ) – Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός). Αριστερός μπακ: Μάριος Βήχος (Λεβαδειακός). Δεξιός μπακ (ισοψηφία): Λάζαρος Ρότα (ΑΕΚ) και Τριαντάφυλλος Τσάπρας (Λεβαδειακός). Κεντρικά χαφ: Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ) – Ραζβάν Μάριν (ΑΕΚ). Εξτρέμ (ισοψηφία): Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Ζέλσον Μάρτινς (Ολυμπιακός) και Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ). Επιθετικοί (ισοψηφία): Λούκα Γιόβιτς (ΑΕΚ), Ανδρέας Τετέι (Παναθηναϊκός) και Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός).

Πινέδα: «ΜΟΝΟ ΑΕΚ!»

Ο Ορμπελίν Πινέδα αποχώρησε φέτος για το Μεξικό και τη Μοντερέι, όμως πέρσι έκανε καταπληκτική χρονιά με την ΑΕΚ και γι’ αυτό ψηφίστηκε ως ο καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής της περσινής Super League.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ στην απονομή για το βραβείο του ΠΣΑΠΠ για τον καλύτερο ξένο της Super League είπε χαρακτηριστικά «μόνο ΑΕΚ», στέλνοντας έτσι μήνυμα καθώς το τελευταίο διάστημα το όνομα του Μεξικανού έχει απασχολήσει τη μεταγραφική επικαιρότητα, με σενάρια που τον συνδέουν με ενδεχόμενη επιστροφή στο ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμη και για λογαριασμό άλλων συλλόγων.

Αναλυτικά τα λόγια του Πινέδα

«Γεια σε όλους. Θέλω να σας στείλω τους χαιρετισμούς μου και μία μεγάλη αγκαλιά, καθώς και να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με ψήφισε ως τον καλύτερο ξένο παίκτη της σεζόν. Πιστεύω ότι χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν θα είχα καταφέρει να κερδίσω αυτό το σπουδαίο βραβείο.

Για αυτό, θέλω να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο και να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Και, φυσικά, στέλνω τους χαιρετισμούς μου και μία μεγάλη αγκαλιά από το Μεξικό σε όλο τον κόσμο της Αθήνας. Και φυσικά, μόνο ΑΕΚ».